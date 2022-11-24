Масований обстріл Києва: світло в столиці даватимуть лише на 2 – 3 години

Через терористичні російські атаки на українську енергосистему в усіх областях вимикають світло. У Києві його вмикатимуть лише на 2 – 3 години до збільшення обсягу виробленої електроенергії АЕС та ТЕС.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє 24 канал.

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У Києві даватимуть електрику на 2 – 3 години

Сахарук розповів, що в Києві живлення вже дали усій критичній інфраструктурі. Також електрику мають приблизно 30% містян.

Будемо потроху перемикати, по 2 – 3 години давати світло, доки не буде збільшено обсяг енергії. Дай Боже, вийдемо на ті графіки відключень, які в нас були вчора на ранок,

– додав виконавчий директор ДТЕК.

Своєю чергою, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що станом на вечір 24 листопада 60% Києва досі залишаються без електропостачання.

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Приблизно о 12:20 у Донецькій області почали лунати сирени. Згодом мапа повітряних тривог почала активно "червоніти".

Невдовзі на Одещині почули перші вибухи – це були звуки роботи ППО. Згодом з'явилася інформація про те, що ворожі ракети продовжили свій рух в Запоріжжя.

Близько 14:08 вибухи пролунали в Києві. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба зазначив, що в області теж працювала система протиповітряної оборони.

Вибухи також чули у Кременчуцькому районі Полтавщини. За словами начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, це були звуки ППО.

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