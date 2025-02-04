У Києві чули вибухи під час атаки дронів
- У ніч проти 4 лютого Росія запустила по Україні дрони-камікадзе, вибухи чули у Києві та Черкасах.
- ППО працювала у Київській області та Києві, "Шахеди" прямували на столицю з двох напрямків.
- Місцевих жителів закликали залишатись у безпечних місцях та повідомляти про зачинені укриття.
У ніч проти 4 лютого Росія запустила по Україні дрони-камікадзе. Вже під ранко вибухи почули у Києві.
Близько 5 ранку 4 лютого у столиці чули гучні звуки. Про це повідомили місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.
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Ймовірно, ППО працювала по безпілотнику
Всього за кілька хвилин до цього в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів". Це сталось вдруге за ніч.
В повітряному просторі Києва ворожі БпЛА. Працює ППО,
– написав керівник КМВА Тимур Ткаченко.
Він закликав киян та гостей міста залишатись в безпечних місцях, а також обов'язково повідомляти владу про укриття, які були зачинені під час небезпеки.
Зазначимо що раніше сили ППО вже працювали у Київській області. Оборонці неба збивали цілі в регіоні близько першої ночі. Також була інформація, що "Шахеди" прямують на столицю одразу з 2 напрямків – східного та північного.
Також гучно було вночі і в Черкасах. За інформацією голови ОВА, в межах обласного центру перебували кілька дронів-камікадзе.
До уваги! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.