У Києві прогриміли вибухи під час атаки балістики

У Києві 12 листопада пролунали вибухи вночі. Це сталося під час загрози застосування ворогом балістичного озброєння.

За даними Повітряних сил, військові зафіксували швидкісні цілі у напрямку столиці. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Обстріл Києва балістикою стався вночі 12 листопада: що відомо?

Повітряну тривогу у Києві разом із цілою низкою областей України оголосили о 00:54 вночі 12 листопада. У цей час стало відомо про пуск російською армією балістичних ракет у бік столиці з боку Воронежа.

Серія вибухів пролунала у Києві впродовж кількох хвилин двома хвилями. Моніторингові спільноти зауважили, що ворог, найімовірніше, застосовує ракети "Циркон" та інших типів.

Інформацію про наслідки ударів по Києву балістичних ракет ще не оприлюднювали. Повітряні загрози на території України актуальні, зокрема триває атака реактивних БпЛА.

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Додамо, що вдень 11 листопада ударні безпілотники російської армії атакували Яготин Бориспільського району Київської області. Внаслідок обстрілу загинула людина та є поранені.