Вибухи у Київській області: ППО працює проти "Шахедів"

Київська область потрапила під атаку ударних безпілотників ворога. У регіоні працюють сили Протиповітряної оборони.

Про це повідомили у Київській ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Що відомо про атаку БпЛА на Київщину 14 липня?

Повітряну тривогу в Київській області оголосили вночі 14 липня о 01:51. Це сталося через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Після 3 години ранку до регіону залетіли чергові БпЛА російської армії. Київська обласна військова адміністрація повідомила у соціальних мережах, що в регіоні працюють сили ППО.

Загалом цієї ночі дронів ворог запустив порівняно небагато. А проте, окрім Київщини, про вибухи повідомляли з Дніпра. Також відомо про серію вибухів у Чугуєві на Харківщині.

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