Київська область відбиває атаку дронів, працює ППО

Росіяни атакують Україну "Шахедами". Під удар потрапив і столичний регіон.

Під удар уже потрапив Харків. Щоправда, вибухи там пов'язані не з атакою дронів-камікадзе – місто обстрілюють із РСЗО.

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Що відомо про вибухи на Київщині

У КОВА попередили про небезпеку та закликали бути в безпечних місцях.

Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– написали там.

Також у військовій адміністрації традиційно закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

"Загроза ударних БпЛА для столиці. В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" – написав Сергій Попко, начальник КМВА.

Тривогу в області оголосили о 00:15, у столиці – о другій ночі.

Моніторингові канали повідомляють, що в повітряному просторі України кілька десятків дронів. З різних боків та розведено в часі вони можуть наближатися до Києва упродовж ночі ще неодноразово.

Тож варто подбати про власну безпеку та безпеку своїх рідних. Пройдіть в укриття або скористайтеся правилом двох стін!