"Будинку немає, все в диму": наслідки цинічного удару ворога по Краматорську
- Російська армія обстріляла центр Краматорська, зруйнувавши 5-поверхівку; загинула одна людина, 11 поранено.
- Атака сталася о 14:15 з використанням керованої авіабомби. Під завалами можуть бути люди, на місці працюють рятувальні служби.
- Відео з місця події показує їдкий дим, який ширився містом після атаки. Постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.
Російська армія вдень 31 липня обстріляла центр Краматорська. У місті зруйнована 5-поверхівка, є жертва та поранені.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, "Радіо Свободу" та місцеві телеграм-канали.
До теми З-під завалів врятували 9 людей, – ДСНС про ювелірну роботу з ліквідації наслідків атаки
Які наслідки російської атаки по Краматорську 31 липня?
За даними Вадима Філашкіна, станом на 15:55, щонайменше 1 людина загинула і ще 11 – зазнало поранень у Краматорську 31 липня.
Росіяни завдали прицільного удару по 5-поверхівці, половина будинку зруйнована вщент. Серед постраждалих 1 людина перебуває у важкому стані,
– зазначив очільник Донецької ОВА.
Влучання по багатоповерхівці у Краматорську 31 липня / Фото з телеграм-каналу Вадима Філашкіна
На місці наразі працюють всі відповідальні служби.
Багато диму у Краматорську після атаки 31 липня: дивіться відео
Перед цим у мережі з'явилися відео, де можна побачити дим після влучання у Краматорську. За словами очевидців, це дим був їдким.
Момент удару по Краматорську 31 липня: дивіться відео
Окрім того, Вадим Філашкін розповів у коментарі "Радіо Свобода", що атака на місто сталася о 14:15. Ворог скинув керовану авіабомбу, постраждала багатоповерхівка.
"Під завалами можуть знаходитися люди. Зараз на місці працюють органи влади, підрозділи поліції та підрозділи ДСНС. Усім пораненим надана кваліфікована медична допомога", – додав Філашкін.
Наслідки ворожої атаки по Краматорську 31 липня / Фото "Радіо Свободи" та з місцевих телеграм-каналів
До слова, вночі 31 липня ворог також масовано атакував Київ ракетами та "Шахедами". Через це у столиці є загиблі, а також понад 130 постраждалих.