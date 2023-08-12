"Ах**ть просто" та "в адном мєстє пєчально": реакція росіян на вибухи на Кримському мосту

Посеред дня на Кримському мосту пролунали вибухи. Моніторингові телеграм-канали написали про атаку невстановлених дронів. Натомість росіяни бідкаються, вживають нецензурну лексику та не стримують емоцій.

Громадяни Росії, які вирішили відпочити в Криму на українській землі 12 серпня з пляжів спостерігали за "хлопками". Це для них вже не нова тема, однак бідкаються вороги щоразу як уперше, пише 24 Канал.

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Як реагують росіяни на вибухи на Кримському мосту

Кримський міст сполучає окупований Росією Крим з ворожими землями. Саме через нього окупанти перекидали все, що потрібно для війни в Україні, а росіяни тішились, що їдуть на море.

Однак окупанти після двох потужних вибухів на мосту, 8 жовтня 2022 року та 17 липня 2023 року, досі обіцяли відремонтувати міст до 31 грудня 2023 року. Раніше обіцяли завершити ремонт до липня 2023 року, однак не склалось. Можливо, більше і не складеться, адже на мості 12 серпня знову помітили дим після вибухів.

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Ах**ть просто,

– бідкається росіянка.

Інші мовчки спостерігають, як димить міст. Причому деякі громадяни країни-окупанта навіть при цьому з води не виходять.

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Інший очевидець намагається розповідати про "задимлєнія", яке нібито розсіялось.

Єдине – одне місце залишилось. Ось, так продовжує (диміти – 24 Канал). Таке враження, що може пєчально бути,

– заявив росіянин.

На іншому відео чутно розмову сім'ї. Росіянка фантазує, що нібито російська ППО "ето збілі сколька".

Тааак, прямо "хлопки" там були,

– бідкається громадянин країни-терористки.

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Очевидці також порахували, що у міст влучили чотири рази. Вони енергійно знімають відео та показують, що ж насправді відбувається на Кримському мості.

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Вибухи на Кримському мосту: коротко