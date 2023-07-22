"Бавовна" на Кримському мосту зробила ще один розрив у броні Путіна, – Asia Times

Росія та Путін щоденно втрачають свою так звану міць, якою так хизувалися на весь світ. А удар по Кримському мосту 17 липня лиш підтвердив це. Оглядачі кажуть, що він зробив черговий розрив у броні диктатора.

У виданні зауважили, що удари по незаконній споруді продемонстрували уразливі місця Росії. І вони є не лише на півострові Крим, а й на окупованих країною-агресоркою територіях.

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Імідж Путіна підірвали разом з мостом

Оглядачі звернули увагу на те, що Путін намагається відновити свою владу після провального заколоту Пригожина. Глава ПВК "Вагнера" добряче завдав клопотів диктаторові з Кремля. А підрив Кримського мосту лиш ускладнив ситуацію, ще більше підірвавши "його (Путіна – 24 Канал) імідж непереможного силача".

Зауважили у виданні, що Крим, ймовірно, єдина територія, яка "хвилює росіян, незалежно від того, наскільки відірваними від реальності можуть звучати історичні претензії".

Таким чином, нездатність запобігти українським атакам у Криму і на Крим також викриває потенційно значну особисту вразливість режиму Путіна і міфів, на яких він частково побудований,

– кажуть оглядачі.

Водночас вони додали, що це не демонстрація того, що Кремль може невдовзі втратити Крим. Тим часом вони визнають, що заяви про повернення півострова Україною, якщо буде потрібно, силою, "стали трохи більш правдоподібними".

Вибухи на Кримському мосту: що відомо