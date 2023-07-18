Ймовірно, плавці з дельфінами були не зовсім в адекваті: хто не захистив Кримський міст

Росіяни заявляли про посилення охорони Кримського мосту. Утім, це не вберегло його від повторної "бавовни" 17 липня. Цього дня окупанти могли переключити свою увагу на охорону Севастополя, де напередодні також було неспокійно.

Це 24 Каналу припустив військовий експерт Роман Світан. Він пояснив, як імовірно могла бути організована атака по мосту.

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Дельфіни не справилися

Після першої "бавовни", яка сталася 8 жовтня, росіяни заявили про посилення охорони Кримського мосту. Зокрема, російські так звані ЗМІ повідомляли, що встановлено щити-мішені зі світловідбивними елементами, залучені військові сили, берегова охорона, чергують катери, ба навіть працюють водолази з пастками і спеціально навчені дельфіни. Але це не вберегло "незаконну конструкцію" від повторних руйнувань.

Ймовірно, плавці з дельфінами "попливли на якийсь день народження" і були не зовсім в адекваті. А візуальна система спостереження не ефективна на 100%. Позиціонування йде за супутниками, але це вже на підході перемикається на візуальне керування. А по виходу на ціль йде так, як і безпілотник, з вирахуванням координат по GPS. Ось і вийшла така атака,

– припустив військовий експерт.

Роман Світан про атаку Кримського мосту: дивитись відео

Зазначимо, російські пропагандисти стверджували, що вдарити по Кримському мосту могли нібито підводними безпілотниками, адже полотно пошкоджене "на значно меншій протяжності", ніж після першого інциденту.

"Перед цим був удар по Севастопольській бухті з використанням комбінованої тактики. Ймовірно, на неї були відкликані плавці, дельфіни і вся система спостереження. А потім вони не вийшли з певних причин. Кримський міст "прощьолкали". Це сарказм, але доля правди є. Понеділок – найоптимальніший час, щоб працювати по російським військовим об'єктам", – додав Світан.

"Бавовна" на Кримському мосту 17 липня: основне