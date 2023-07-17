Тузла – відголоски минулих конфліктів: де саме стався приліт на Кримському мосту

У ніч на 17 липня на Кримському мосту, що сполучає Росію з окупованим Кримом, сталася "надзвичайна подія". Наразі рух мостом обмежений, окупанти в паніці.

Росіяни заявили, що причина вибуху – атака надводних безпілотників, як наслідок – на мосту "впав" проліт. Російські телеграм-канали пишуть, що "втомився" міст саме над островом Тузла. 24 Канал аналізує, чому це символічно.

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Приліт стався на 145-й опорі на острові Тузла

Зазначають, що вибухи сталися на 145-й опорі моста, яка за схемою розташована на острові Тузла.



Приліт стався на 145-й опорі на острові Тузла / Фото з телеграм-каналів

Хотіли окупувати Тузлу ще за каденції Кучми

Невеликий острів Тузла між Чорним і Азовським морями опинився у центрі уваги восени 2003 року. Росіяни без жодних погоджень почали будівництво дамби до українського острова. Однак, київська влада жорстко відповіла на спробу порушити кордон і виграли "битву" за Тузлу – будівництво припинили.

Вже у 2014 році Росія анексувала Крим та оголосила Керченську протоку своїми внутрішніми водами. За 4 роки окупанти збудували 18-кілометровий Кримський міст, що пройшов Тузлою.

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Росія визнала, що пропустили атаку

Раніше "губернатор" Криму повідомляв про руйнування однієї з опор мосту, але потім це намагались спростувати. Мовляв, говорити про "атаку безпілотників" рано. Зокрема на цьому наголошували у мінтрансі Росії. Переконували, що "пошкоджене лише дорожнє покриття".

Втім, згодом російський режим визнав, що пропустив атаку на Кримський міст

Так званий "Національний антитерористичний комітет Росії" повідомив, що 17 липня о 03:05 два українських безпілотних надводних апарати здійснили атаку на Кримський міст, при цьому "було пошкоджено автодорожню складову" мосту.