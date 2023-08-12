"Спеціальна димова завіса", "все ціле", але російські катери й авіація мчать до Кримського мосту
Удень 12 серпня на Кримському мосту пролунали вибухи. Після цього у небо здійнявся стовп диму відразу у кількох місцях.
Окупанти почали відразу вигадувати байки, що буцімто "вибухів не було", а дим – це "спеціальна димова завіса". Як виправдовуються окупанти в Криму – передає 24 Канал.
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"Спеціальна димова завіса"
Окупаційна адміністрація почала заявляти, що російське "пе-ве-о" відбило всі атаки. За словами радника глави Криму, дим на Кримському мосту – це "спецслужби поставили спеціальну димову завісу".
"Димова завіса" на думку окупантів: дивіться відео
Дим на Кримському мосту / Фото із соцмереж
Окупаційна ж влада традиційно заявляє, що "все ціле, ніяких пошкоджень". Ба більше, так званий "глава Криму" Аксьонов обіцяє незабаром відновити рух мостом.
У районі Керченської протоки силами ППО збито дві ворожі ракети. Кримський міст не пошкоджений. Прошу дотримуватися спокою та довіряти лише офіційним джерелам інформації,
– заявив Аксьонов.
Щоправда, з невідомих причин до Керченського мосту відправили авіацію та катери берегової охорони.
Катери охорони мчать до мосту: дивіться відео
Російське міноборони вже традиційно звинуватило Україну у "теракті" й заявило, що міст буцімто атакували зенітною ракетою С-200, яку "переробили в ударний варіант". Ясна річ, "постраждалих та руйнувань немає".
Вибухи на Кримському мосту 12 серпня: що відомо
- Близько о 13:00 на Кримському мосту пролунали вибухи. У мережі заявляли, що його атакували нібито дронами. Водночас окупаційна влада заявила про "атаку ракетами".
- Після вибухів рух мостом призупинили в обидва боки на невідомий проміжок часу.
- Деякі місцеві видання попередньо повідомляють, що на мосту – "мінус" два прольоти. Проте ця інформація потребує підтвердження.
- До слова, це вже друга атака на Кримський міст цього літа. Унаслідок попередньої атаки були сильно пошкоджені прольоти.