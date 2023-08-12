"Спеціальна димова завіса", "все ціле", але російські катери й авіація мчать до Кримського мосту

12 серпня 2023, 13:57
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Удень 12 серпня на Кримському мосту пролунали вибухи. Після цього у небо здійнявся стовп диму відразу у кількох місцях.

Окупанти почали відразу вигадувати байки, що буцімто "вибухів не було", а дим – це "спеціальна димова завіса". Як виправдовуються окупанти в Криму – передає 24 Канал

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"Спеціальна димова завіса"

Окупаційна адміністрація почала заявляти, що російське "пе-ве-о" відбило всі атаки. За словами радника глави Криму,  дим на Кримському мосту – це "спецслужби поставили спеціальну димову завісу". 

"Димова завіса" на думку окупантів: дивіться відео


Дим на Кримському мосту / Фото із соцмереж

Окупаційна ж влада традиційно заявляє, що "все ціле, ніяких пошкоджень". Ба більше, так званий "глава Криму" Аксьонов обіцяє незабаром відновити рух мостом.

У районі Керченської протоки силами ППО збито дві ворожі ракети. Кримський міст не пошкоджений. Прошу дотримуватися спокою та довіряти лише офіційним джерелам інформації,
– заявив Аксьонов. 

Щоправда, з невідомих причин до Керченського мосту відправили авіацію та катери берегової охорони. 

Катери охорони мчать до мосту: дивіться відео

Російське міноборони вже традиційно звинуватило Україну у "теракті" й заявило, що міст буцімто атакували зенітною ракетою С-200, яку "переробили в ударний варіант". Ясна річ, "постраждалих та руйнувань немає".

Вибухи на Кримському мосту 12 серпня: що відомо

  • Близько о 13:00 на Кримському мосту пролунали вибухи. У мережі заявляли, що його атакували нібито дронами. Водночас окупаційна влада заявила про "атаку ракетами". 
  • Після вибухів рух мостом призупинили в обидва боки на невідомий проміжок часу. 
  • Деякі місцеві видання попередньо повідомляють, що на мосту – "мінус" два прольоти. Проте ця інформація потребує підтвердження. 
  • До слова, це вже друга атака на Кримський міст цього літа. Унаслідок попередньої атаки були сильно пошкоджені прольоти

Автор: Анжеліка Байбак