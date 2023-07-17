У Росії відкрили справу через вибухи на Кримському мосту: що вигадали окупанти

Російські окупанти вже поспішили заявити про відкриття справи через вибухи на Кримському мосту. Вороги написали, що відкрили її за статтею "теракт".

РосЗМІ з посиланням на Слідчий комітет Росії заявили, що внаслідок вибухів пошкоджено дорогу на мосту. Цікаво, що окупанти вперто заперечують пошкодження опор, хоч на фото помітно, що вони таки "прилягли", пише 24 Канал.

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Що відомо про відкриття так званих "справ" у Росії

Слідчий комітет Росії поспішив заявити, що нібито порушив кримінальну справу за статтею "теракт".

Мовляв, за даними слідства, через "терористичну атаку, вчинену спецслужбами України" в ніч на 17 липня, пошкоджено одну з секцій Кримського мосту.

Слідством встановлюються особи з-поміж українських спецслужб та "збройних формувань", причетні до організації та виконання цього злочину,

– заявили у Росії.

Перед цим Національний антитерористичний комітет Росії повідомив про те, що атаку на Кримський міст здійснили два українські безпілотні надводні апарати. Проте навіть про це окупанти написали тільки після того, як джерела в СБУ підтвердили, що:

атака на Кримський міст – частина вдалої спецоперації СБУ та військово-морських сил нашої держави;

міст атакували з допомогою надводних дронів;

міст є законною ворожою ціллю для наших військових.

В окупантів були різноманітні версії атаки

Вранці 17 липня російська пропаганда взагалі видавала перли своєї фантазії. Зокрема, вороги писали, що нібито безпілотники, якими атакували міст, доставили до кордону атаки з допомогою корабля.

Причому вороги почали говорити, що дрони нібито міг доставити "як один з останніх кораблів, що вийшли з порту Одеси в рамках зернової угоди, наприклад, турецьке судно Samsun, яке вчора вийшло в море вдень, так і стороннє судно". Варто додати, що судна перевіряються постійно, тому це тільки вигадки росіян.

На цьому вони не зупинились та сказали, що нібито безпілотник могли "міг бути запущений і з території третьої країни, наприклад, Грузії".

Проте, варто додати, що раніше пропаганда писала про пошкодження однієї опори, обвал одного прольоту мосту та сходження з опори ще одного.

Проте згодом пропаганда вирішила змінити заяви. Попри наявні докази пошкоджень опори, російська сенатор Ольга Ковітіді заявила, що нібито "всі конструкції мосту знаходяться на своїх опорах". Та на фото видно, що це не так.



Як виглядає Кримський міст до та після вибухів 17 липня 2023 року

Значення атаки на Кримський міст