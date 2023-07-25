Ніколи не повернеться до максимальних потужностей: Україна продовжить удари по Кримському мосту

В Україні заявляють, що сакральний для Путіна Кримський міст більше ніколи не повернеться до максимальних потужностей. Україна продовжить завдавати ударів по Кримському мосту.

Представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі КИЇВ24 розповіла, що час від часу окупанти зупиняють рух Кримським мостом, пише 24 Канал. За її словами, причина в тому, що виробничі потужності мосту ще не повернуті до базових і "вже напевно ніколи не повернуться".

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Пошкодження Кримського мосту порушило логістику Росії

Наталія Гуменюк наголосила, що пошкодження після атаки 17 липня були дуже суттєві, "щоб витримувати таке навантаження, яке зосереджене навколо мосту".

Зі слів Гуменюк можна зробити висновок, що логістика окупантів сильно постраждала через пошкодження Кримського мосту.

Відновлення вантажного перевезення відбувається дуже повільно, переважно поромною переправою. Це уповільнює рух в рази,

– зазначила вона.

Україна продовжить завдавати ударів по Кримському мосту

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна продовжить бити по тимчасово окупованому Криму та Кримському мосту. Про це Резнікова сказав СNN.

Міністр зазначив, що руйнувати матеріально-технічні лінії ворога, щоб зупинити можливості поповнювати боєприпаси, паливо тощо є нормальною тактикою, тому Україна використовуватиме її проти російських загарбників.

"Усі ці цілі є офіційними, тому що це зменшить їх здатність боротися проти нас і допоможе врятувати життя українців", – сказав Резніков.

У ГУР застерегли від користування Кримським мостом

В українській розвідці не радять користуватися Кримським мостом тим, хто не причетний до війни проти України. У ГУР МО заявили, що Кримський міст – це вкрай "нестабільна конструкція".

У розвідці наголосили, що Кримський міст – це не цивільний об'єкт, а конструкція, яку Росія використовує для перекидання сил і засобів для війни проти України.

У ГУР МО зазначили, що росіянам не варто думати, що з Кримським мостом у майбутньому все буде добре.

Що відомо про пошкодження Кримського мосту