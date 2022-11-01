У Севастополі знову сталася "бавовна": окупанти заявили про атаку дроном

В тимчасово окупованому росіянами Севастополі вночі знову було гучно. Попередньо відомо, що там пролунали вибухи.

Цю інформацію спочатку повідомили журналісти "Крим.Реалії", пише 24 канал. Згодом ворожі "керівники" підтвердили цю інформацію та знову заявили про нібито роботу їхнього ППО в Криму.

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У Севастополі знову пролунала "бавовна"

..."Бавовна", що пролунала, була схожа на спрацювання системи ППО,

– мовиться в повідомленні.

Згодом так званий російський "глава" Севастополя Міхаїл Развожаєв написав, що в ніч проти 1 листопада в районі Любимівки Чорноморський флот Росії нібито збив безпілотник.

"10 хвилин тому (мовиться про 2:34 1 листопада – 24 канал) у районі Любимівки наші (ворожі – 24 канал) моряки збили безпілотник. На добраніч або доброго ранку", – зауважив Развожаєв.

Так званий "губернатор" міста також абсурдно додав, що нібито російські кораблі "охороняють" цинічно захоплені Росією українські землі. Хоча насправді це зовсім не так. Буквально 29 жовтня окупанти бідкались через "бавовну", яка пошкодила кораблі Чорноморського флоту.

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Попередня "атака дронів" в Севастополі: що відомо

Вранці 29 жовтня в тимчасово окупованому Севастополі пролунала "бавовна". Російські окупанти повідомили про атаку дронами та звинуватили в ній Україну та Велику Британію.

Згодом окупанти написали, що збивали дрони з допомогою кораблів у Севастопольській бухті. Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що росіяни збивали дрони ракетами С-300. Саме тому пошкодили власні кораблі.

Спочатку так званий "губернатор" Міхаїл Развожаєв заявив, що нібито внаслідок атаки не постраждав жоднісінький об'єкт. Насправді ж місцеві жителі помітили густий дим.

У цей же день Кремль підтвердив, що нібито тральщик "Іван Голубець" зазнав незначних пошкоджень. Крім нього, за даними експертів, міг постраждати флагман російського флоту "Адмірал Макаров". Він свого часу замінив російський крейсер "Москва".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що "докази" росіян про те, що нібито Україна атакувала кораблі в Севастополі дронами, є "осіннім загостренням" в Росії.

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