Чергова "бавовна" у Криму: чи має до цього стосунок український комплекс "Грім-2"

Зранку 10 червня на тимчасово окупованому півострові пролунали вибухи. Гауляйтер Криму Сєргєй Аксьонов заявив, що ППО росіян начебто "збила" дві балістичні ракети, які запустили з українського ОТРК "Грім-2".

Гучно було неподалік залізничного вокзалу Сімферополя. Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Владислав Селезньов. Він зауважив, що одна частина тамтешнього вокзалу для пасажирських поїздів, а інша – для вантажних перевезень.

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"Там розташовані військові ешелони, велика база, де зберігаються паливно-мастильні матеріали. Достеменно поки що невідомо", – сказав Селезньов.

Треба час, аби з'ясувати більш детально, чому сталася "бавовна" та де саме.

Що відбулося в тимчасово окупованому Криму: дивіться відео

Те, що формує майбутнє поле бою

Військовий експерт зазначив, що Сили оборони України мають на озброєнні український ОТРК "Грім-2". Однак, наскільки регулярно його застосовують – не готовий говорити.

Часто ЗСУ можуть використовувати далекобійні ракети Storm Shadow, але росіяни, аби не визнавати те, що Захід активно підтримує Україну й передає, зокрема, далекобійну зброю, починають розповідати про український комплекс. Утім, вважає Владислав Селезньов, насправді неважливо, що саме за зброя то була.

Усе це – важливі речі, які працюють на формування майбутнього поля бою. Нищення, зокрема, і залізничної, і військової інфраструктури російських окупантів в Криму та Севастополі,

– заявив військовий експерт.

Що відбулося в Криму