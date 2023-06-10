Чергова "бавовна" у Криму: чи має до цього стосунок український комплекс "Грім-2"
Зранку 10 червня на тимчасово окупованому півострові пролунали вибухи. Гауляйтер Криму Сєргєй Аксьонов заявив, що ППО росіян начебто "збила" дві балістичні ракети, які запустили з українського ОТРК "Грім-2".
Гучно було неподалік залізничного вокзалу Сімферополя. Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Владислав Селезньов. Він зауважив, що одна частина тамтешнього вокзалу для пасажирських поїздів, а інша – для вантажних перевезень.
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"Там розташовані військові ешелони, велика база, де зберігаються паливно-мастильні матеріали. Достеменно поки що невідомо", – сказав Селезньов.
Треба час, аби з'ясувати більш детально, чому сталася "бавовна" та де саме.
Що відбулося в тимчасово окупованому Криму: дивіться відео
Те, що формує майбутнє поле бою
Військовий експерт зазначив, що Сили оборони України мають на озброєнні український ОТРК "Грім-2". Однак, наскільки регулярно його застосовують – не готовий говорити.
Часто ЗСУ можуть використовувати далекобійні ракети Storm Shadow, але росіяни, аби не визнавати те, що Захід активно підтримує Україну й передає, зокрема, далекобійну зброю, починають розповідати про український комплекс. Утім, вважає Владислав Селезньов, насправді неважливо, що саме за зброя то була.
Усе це – важливі речі, які працюють на формування майбутнього поля бою. Нищення, зокрема, і залізничної, і військової інфраструктури російських окупантів в Криму та Севастополі,
– заявив військовий експерт.
Що відбулося в Криму
- Звуки вибухів на тимчасово окупованому півострові пролунали 10 червня близько 5:30 ранку.
- Місцева так звана "влада" переконує, що спрацювала нібито ППО, "постраждалих немає" і все "під контролем". Однак, під чиїм – не уточнили.
- Місцеві жителі у телеграм-каналах повідомили, що було досить гучно. За їх словами, у Сімферополі та районі затремтіли шибки та будинки. Вибухи чули навіть в Бахчисарайському районі.