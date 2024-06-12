Неспокійна нічка: у Криму вночі лунали вибухи, у Севастополі працювала ППО

Вночі 12 червня у тимчасово окупованому Криму знову лунали вибухи. Гучно було буквально по всій території півострова.

Попередньо, вибухи лунали у Севастополі, Євпаторії, Саках та Красноперекопську. Ціла серія гучних звуків фіксувалася у районі аеродрому Бельбек. Окупанти як завжди заявили, що збили всі ракети – що часто буває далеко від правди.

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Вибухи у Криму

Вночі 12 червня росіяни знову скаржилися на ракетну атаку на Кримський півострів. Повідомляється, що о 2:47, вибухи пролунали у Севастополі, вже за кілька хвилин – у Євпаторії, Саках та Красноперекопську і тривали протягом 8 – 10 хвилин. Також повідомлялося про 1 – 2 вибухи в Вірменську близько 4:00. Наслідки атаки було чути по всьому Криму.

Відомо, що російське ППО лише у Севастополі працювало з районів Фіолента, села Флотське – балки Бермана, Козацької бухти, Стрілецької бухти, ДРЕС, аеродрому Бельбек. Зокрема, у районі останнього місцеві чули приблизно 20 вибухів.

Вибухи у нічному Севастополі: дивіться відео

О 02:52 місцевий гауляйтер попередив жителів півострова про роботу ППО. Трохи більше як за 20 хвилин Развожаєв заявив про "відбиття ракетної атаки". За його словами, всі повітряні цілі вдалося збити ще на підлоті. Проте, як ми знаємо, слова росіян часто не збігаються з реальністю.

Телеграм-канал "Кримський вітер" стверджує, що у районі Севастополя могли знищити черговий російський ЗРК С-400 – проте інформація потребує підтвердження.

Проте окупаційна "влада" визнала, що "уламки"ракет впали на вулиці Комбрига Потапова та в районі Сахарної балки. Однак у своєму стилі вона заявила про відсутність пошкоджень.

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