Там росіяни розмістили ППО та РЛС: показуємо на карті, де лунали вибухи в районі Євпаторії

Вранці 14 вересня між тимчасово окупованою Євпаторією та Уютним чули "бавовну". Відомо, що росіяни розмістили в тому районі протиповітряну оборону та радіолокаційні системи.

Місцеві жителі стверджують, що точно українським військовим вдалося вивести з ладу ППО загарбників. Окупаційна влада стверджувала, що все добре, однак все ж вдалося зафіксувати вогняний стовп в Криму.

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Українці могли ліквідувати важливі об'єкти

Вранці 14 вересня в тимчасово окупований Крим знову атакували безпілотники – вибухи пролунали неподалік Євпаторії та населеного пункту Уютне. Ймовірно ціллю атаки була військова база ППО та засоби РЛС.

Приблизні місця ударів БпЛА / OSINTtechnical

Неподалік місць, де пролунали вибухи, розташована станція з радіоелектронним куполом діаметром близько 30 метрів, а також розміщена РЛС "Оборона".

ЗСУ атакували базу РЛС окупантів / Радіо Свобода

Трохи далі окупанти встановили радіотелескоп П-400 (РТ-32) з діаметром тарілки у 32 метри. Він мав стати заміною PT-70 у випадку її несправності.

Потужний прилад розташований біля Євпаторії / Радіо Свобода

Відомо, що в районі "бавовни" окупанти розміщували ЗРК С-300 та С-400. Цю інформацію "злив" один з російський відпочивальників, який просто не міг не сфотографуватися на фоні установки.

Неподалік розташовані засоби ППО / Радіо Свобода

Євпаторія потрапила під обстріл: дивіться на карті



Удари по окупованому півострову