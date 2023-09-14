Там росіяни розмістили ППО та РЛС: показуємо на карті, де лунали вибухи в районі Євпаторії
Джерело:"Радіо Свобода"
Вранці 14 вересня між тимчасово окупованою Євпаторією та Уютним чули "бавовну". Відомо, що росіяни розмістили в тому районі протиповітряну оборону та радіолокаційні системи.
Місцеві жителі стверджують, що точно українським військовим вдалося вивести з ладу ППО загарбників. Окупаційна влада стверджувала, що все добре, однак все ж вдалося зафіксувати вогняний стовп в Криму.
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Українці могли ліквідувати важливі об'єкти
Вранці 14 вересня в тимчасово окупований Крим знову атакували безпілотники – вибухи пролунали неподалік Євпаторії та населеного пункту Уютне. Ймовірно ціллю атаки була військова база ППО та засоби РЛС.
Приблизні місця ударів БпЛА / OSINTtechnical
Неподалік місць, де пролунали вибухи, розташована станція з радіоелектронним куполом діаметром близько 30 метрів, а також розміщена РЛС "Оборона".
ЗСУ атакували базу РЛС окупантів / Радіо Свобода
Трохи далі окупанти встановили радіотелескоп П-400 (РТ-32) з діаметром тарілки у 32 метри. Він мав стати заміною PT-70 у випадку її несправності.
Потужний прилад розташований біля Євпаторії / Радіо Свобода
Відомо, що в районі "бавовни" окупанти розміщували ЗРК С-300 та С-400. Цю інформацію "злив" один з російський відпочивальників, який просто не міг не сфотографуватися на фоні установки.
Неподалік розташовані засоби ППО / Радіо Свобода
Євпаторія потрапила під обстріл: дивіться на карті
Удари по окупованому півострову
- Днем раніше на території Криму зафіксували потужну "бавовну" – місцеві чули про принаймні 7 вибухів у Севастополі. Згодом стало відомо, що ЗСУ вдалося вразити судноремонтний завод, де здійснюється комплексний ремонт кораблів Військово-морського флоту Росії.
- Удари остаточно вивели з ладу великий десантний корабель "Мінськ" і підводний ракетоносій "Ростов-на-Дону". У ГУР заявили, що ті отримали значні пошкодження і з великою ймовірністю їх не вдасться відновити.
- Техніка окупантів стояла у бухті судноремонтного заводу "Севморзавод". Вибухи сталися і в сухому доці, призначеного для ремонту кораблів у Севастопольського порту. Для ураження, скоріш за все, було застосовано крилаті ракети типу Storm Shadow.