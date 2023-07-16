Тримаємо кулаки, – Повітряні сили про "бавовну" у Криму
Зранку 16 липня у Криму пролунали гучні вибухи. У Повітряних силах сказали, що "тримають кулаки".
Нині у Севастопольській бухті, в мисі Херсонес та Балаклаві лунали вибухи. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону сказав, що спостерігає за тим, що відбувається, пише 24 Канал.
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Повітряні сили прокоментували "бавовну" в Криму
Юрій Ігнат сказав, що вибухи на окупованому півострові сьогодні – "не наша тема". Однак за цим цікаво спостерігати.
Не наша тема, але ми тримаємо кулаки,
– сказав Ігнат.
Зазначимо, що речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк вважає, що вибухи у Криму – це звичайні провокації окупантів. Адже жителі тимчасово окупованих територій дуже потужно реагують на повідомлення в інформаційному полі.
Що відомо про вибухи в Криму
- Під ранок 16 липня у тимчасово окупованому Криму. Російські окупанти заявили, що безпілотники нібито "атакують" мис Херсонес, мис Манагарі, Балаклаву та Севастопольську бухту.
- Жителя міста повідомляють, що вибухи пролунали настільки потужні, що труснуло будинки та ледь не вибило вікна.
- Так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя заявив, що російські сили ППО нібито знищили 9 безпілотників.