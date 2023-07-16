Тримаємо кулаки, – Повітряні сили про "бавовну" у Криму

Зранку 16 липня у Криму пролунали гучні вибухи. У Повітряних силах сказали, що "тримають кулаки".

Нині у Севастопольській бухті, в мисі Херсонес та Балаклаві лунали вибухи. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону сказав, що спостерігає за тим, що відбувається, пише 24 Канал.

Дивіться також У Криму гарячий сезон "бавовни": хронологія найгучніших вибухів

Повітряні сили прокоментували "бавовну" в Криму

Юрій Ігнат сказав, що вибухи на окупованому півострові сьогодні – "не наша тема". Однак за цим цікаво спостерігати.

Не наша тема, але ми тримаємо кулаки,

– сказав Ігнат.

Зазначимо, що речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк вважає, що вибухи у Криму – це звичайні провокації окупантів. Адже жителі тимчасово окупованих територій дуже потужно реагують на повідомлення в інформаційному полі.

Що відомо про вибухи в Криму