Окупанти заявили про атаку на Крим й перерахували, що туди летіло

У Криму знову лунали вибухи в ніч проти 16 серпня. Міноборони Росії завило про атаку безпілотниками та морськими дронами.

Традиційно російське оборонне відомство не сказало про наслідки атаки. Лиш відзвітувало про знищення цілей.

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Окупанти заявили про атаку на Крим

Міноборони Росії заявило, що впродовж нічної атаки засоби їхньої ППО нібито перехопили та знищили над окупованим Кримом 5 БпЛА літакового типу. Окупанти стверджують, що їх збили над акваторією Чорного моря.

Крім того, загарбники повідомили, що також нібито знищили у морі 2 безекіпажні катери, які прямували у напрямку півострова.

Що відомо про нічну атаку