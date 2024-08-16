Окупанти заявили про атаку на Крим й перерахували, що туди летіло
16 серпня 2024, 08:29Читать новость на русском
У Криму знову лунали вибухи в ніч проти 16 серпня. Міноборони Росії завило про атаку безпілотниками та морськими дронами.
Традиційно російське оборонне відомство не сказало про наслідки атаки. Лиш відзвітувало про знищення цілей.
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Окупанти заявили про атаку на Крим
Міноборони Росії заявило, що впродовж нічної атаки засоби їхньої ППО нібито перехопили та знищили над окупованим Кримом 5 БпЛА літакового типу. Окупанти стверджують, що їх збили над акваторією Чорного моря.
Крім того, загарбники повідомили, що також нібито знищили у морі 2 безекіпажні катери, які прямували у напрямку півострова.
Що відомо про нічну атаку
- 16 серпня приблизно о 2 годині за українським часом у мережі з'явилися повідомлення, що у Севастополі "відбивають наліт українських безпілотників" та "успішно працює" ППО. Окупанти також перекривали Кримський міст.
- Телеграм-канал "Кримський вітер" писав, що у Феодосії чули стрілянину в морі.
- Гучно було також в районі гори Мітрідат – там спалахнула пожежа, а над паромною переправою було видно дим.
- Також повідомлялося, що в Керчі на вулиці Радянській через падіння уламків пошкоджено тротуар, частково розбито дорогу. Ймовірно, пошкоджено комунікацію.