Лунали вибухи, горів ворожий полігон: до Криму знову завітала свіженька "бавовна"
Джерело:телеграм-канал "Кримський вітер"
В кількох районах анексованого Криму вночі 19 липня очевидці бідкалися про гучні звуки вибухів. Місцеві телеграм-канали також повідомляли про "роботу російського ППО".
Згодом у мережі повідомили про прильоти по Старокримському полігону. Після цього на місці подій нібито утворилася пожежа та детонували боєприпаси.
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Що відбувалося в Криму
Жителі Криму близько 2 ночі 19 липня повідомили про гучні звуки вибухів поблизу Козачої бухти в окупованому Севастополі. Згодом у мережі з'явилися відео, як окупанти в кілька залпів пустили свої ракети типу "Онікс".
Росіяни пускали ракети "Онікс" у Криму: дивіться відео
Після цього загарбники здійснили ще кілька залпів цими ж ракетами. Загальна кількість ракет, імовірно, становила близько 10 штук.
Окупанти здійснили пуск кількох залпів своїх ракет: дивіться відео
Згодом місцеві розповіли про звуки вибухів у селі Кринички Кіровського району Криму. Там нібито влучили у Старокримський полігон.
На Старокримському полігоні були вибухи: дивіться відео
Очевидці повідомляють, що "прильоти" відбулися по складу з боєприпасами. Там нібито і досі відбувається їхня детонація.
У Криму влучили по складу з боєприпасами: дивіться відео
Місцеві повідомляють, що вибухи були настільки гучними, що їх "чули навіть в окупованій Феодосії". Також кількість "прильотів" по складу збільшилася до трьох.
Гучні вибухи на складі з боєприпасами у Криму: дивіться відео
Згодом стало відомо, що російські військові перекрили всі дороги, що йдуть повз Старокримський полігон у бік "Тавриди". На кадрах видно, що після вибухів небо стало червоного кольору.
Росіяни перекрили дороги біля Старокримського полігону: дивіться відео
Також так званий "глава" Криму Сєргєй Аксенов підтвердив інформацію про перекриття доріг біля Старокримського полігону. Там перекрили ділянку зі 118 до 130 кілометра дороги.
Вибухи на Старокримському полігоні / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"
Наразі відомо, що детонація складів з боєприпасами ще продовжується. У мережі також з'являються кадри "куріння" поблизу цього полігону окупантів.
Нещодавно вибухи лунали в окупованій Феодосії
- В тимчасово окупованій Феодосії 18 липня пролунали гучні звуки вибухів. Місцеві скаржилися про "прильоти" по місту.
- Згодом у мережі з'явилося фото слідів прольотів ракет, які бачили люди в небі. Звуки вибухів були настільки гучними, що їх чули аж в окупованому Урзуфі.
- За день до цього вибухи пролунали на Кримському мосту. Загарбники наголосили, що внаслідок вибухів одна пролітна частина автодорожньої частини зруйнувалася і не підлягає відновленню.