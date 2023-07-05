Чим ЗСУ били по Чонгарському мосту: у Генштабі назвали зброю

У Генштабі ЗСУ прокоментували вибухи на переправах в районі тимчасово окупованого Чонгару, що на Херсонщині. Наші захисники змогли суттєво ускладнити логістику для росіян завдяки західній зброї.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов дав зрозуміти, що 22 червня у районі тимчасово окупованого Чонгару "бавовна" сталася через застосування нашими захисниками ракет Storm Shadow. ЗСУ вдарили ними не по одному мосту, а по кількох.

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Наскільки Storm Shadow є ефективними

Олексій Громов заявив, що пошкодження мостів через Сиваш поблизу Чонгару є свідченням ефективності Storm Shadow. Ці крилаті ракети класу "повітря-земля" допомогли ускладнити постачання боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів для росіян.

Також завдяки цим ракетам під постійним вогневим впливом перебувають пункти управління та місця зберігання матеріально-технічних засобів противника,

– додав він.

За його словами, за допомогою Storm Shadow наші захисники мають можливість знищувати критично важливі військові об’єкти російських загарбників на відстані до 250 кілометрів.

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