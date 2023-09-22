Удар по штабу чорноморського флоту росіян, сирени й паніка: хронологія дня "бавовни" у Криму

В окупованому росіянами Криму сьогодні голосно, вибухи лунали на різних частинах півострова. Відомо про влучання по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі, а також можливий приліт по військовій базі росіян у Бахчисараї.

Паралельно було чути вибухи в інших районах півострова. Зокрема, у Сімферопольському районі, а також біля сіл Первомайське та Красногвардійське. У Севастополі окупанти оголошувати повітряну тривогу та закликали перейти в укриття, без паніки не обійшлось. Про те, що відбувається сьогодні, 22 вересня, у Криму оперативно пише 24 Канал.

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