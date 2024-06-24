Наслідки пожеж на військових об'єктах в Криму: що зафіксували перші супутникові знімки

У тимчасово окупованому Криму напередодні ввечері, 23 червня, пролунали вибухи. Після них на супутникових кадрах з'явились наслідки пожеж на важливих для російських окупантів об'єктах.

Журналісти показали кадри наслідків атак ЗСУ на військових об'єктах російських загарбників у селі Вітине Сакського району. Вибухи в Криму чули орієнтовно о 22:00 23 червня.

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Які наслідки атак по військовий об'єктах росіян в Криму

Згідно з супутниковими фотографіями супутника Planet Labs, 24 червня вже помітно сліди від пожеж на території військового об'єкту росіян у селі Вітине. На знімках від 20 червня таких наслідків не видно.

Наслідки вибухів у Криму 24 червня 2024 року: дивіться відео

Дані OpenStreetMap свідчать, що там розміщений 40 окремий командно-вимірювальний комплекс, а саме Центр дальнього космічного зв'язку. Він належить повітряно-космічним силам Росії та є важливою військовою частиною в системі російського космічного зв'язку та супутникової навігації.

Військовий експерт Анатолій Храпчинський розповів, що на території Центру є системи супутникового спостереження та збору інформації "Лиана". До неї входять супутники "Лотос" і "Пион-НКС".

"Пион-НКС" зокрема, використовує активну радіолокацію для морської розвідки та збору інформації,

– розповів Храпчинський.

Він уточнив, що Росія може використовувати цей Центр, щоб керувати:

групами супутників "ГЛОНАСС" (російський аналог американської GPS), якими оперує державна корпорація ворогів "Роскосмос";

системами радіоелектронної боротьби. Зокрема, як "Тирада-2" та "Биліна-ММ", які призначені "для придушення сигналів зв'язку ворожих супутників".

До речі, ввечері 23 червня після вибухів у Євпаторії, Заозерному, Донузлаві, Чорноморському та Міжводному припускали, що є приліт якраз по військовій частині росіян біля Євпаторії.

Після цього у Defense Express підтвердили, що ЗСУ вдарили по специфічному об'єкту в окупованому Криму – Центру дальнього космічного зв'язку Росії, розташованому в селищі Вітіне під Євпаторією.