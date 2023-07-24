У Криму знову "гаряча ніч": місцеві бачили безпілотники, одразу у кількох містах чули вибухи
Джерело:"Кримський вітер"
Загарбникам немає спокою у тимчасово окупованому Криму. У кількох містах захопленого півострова місцеві мешканці бачили безпілотники, а подекуди чули вибухи.
Безпілотники бачили ще пізно ввечері 23 липня. Згодом у різних містах півострова почали повідомляти про звуки вибухів.
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Що відбувається в окупованому Криму
Близько 23:30 над Гагарінським районом Севастополя помітили близько 10 безпілотників. Місцеві повідомляють, що дрони були майже безшумними.
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А ось уже близько 1:40 вибух пролунав у Севастополі. Що там трапилося – станом на цю мить невідомо.
Водночас в Армянську пролунали серії вибухів. Місцеві пропагандисти стверджують, що це працює ворожа ППО. Очевидці повідомляють, що чули спершу гранатометні або автоматні черги.
Десь у той же час вибух пролунав і в Старому Криму. Також вибух чули мешканці Феодосії.
Крім того, неспокійно також і в Джанкої.
Станом на 02:50 окупаційна влада півострова ніяк не прокоментувала вибухи в окупованій АР Крим.
ЗСУ знищили склад боєприпасів в Криму
- Вранці 22 липня в окупованому Криму заявили про "атаку безпілотників на інфраструктурні об'єкти". Запевняли, що це не призвело ані до руйнувань, ані до постраждалих. Водночас пропагандисти волали про нібито атаку ракетами Storm Shadow.
- В Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ офіційно підтвердили ураження складу боєприпасів у тимчасово окупованому Октябрському Красногвардійського району півострова.
- Цікаво, що майже за місяць до цього, партизани руху "Атеш" повідомляли, що окупанти звозять на аеродром поблизу Октябрського зброю та техніку. Ще тоді партизани зауважували, що окупанти, ймовірно, очікують на "нову Чорнобаївку", тобто на систематичне ураження з боку ЗСУ.