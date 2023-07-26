Вибухи у Криму: який вигляд має летовище у селі Веселе із супутника

У мережі опублікували кадри, на яких показали аеродром у селі Веселе, що у Джанкойському районі. На них добре видно сліди пожежі.

До слова, у Криму розпочався "вибуховий" сезон. Чи не щодня на тимчасово окупованому півострові лунають вибухи.

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Який вигляд має аеродром у Веселому

Вибухи пролунали у Джанкойському районі 23 липня. Тоді місцеві повідомляли, що чули їх у 3 населених пунктах – Веселе, Вільне та Красногвардійське. Зокрема у Веселому – уразили аеродром.

Хоча окупанти у мережі повідомляли, що буцімто аеродром покинутий, проте OSINT-аналітики ще в листопаді 2022 року стверджували, що окупанти активізувалися й нібито розпочали там будівельні роботи. Крім того, до Веселого могли завозити боєкомплекти для засобів ППО далекого чи середнього радіуса дії.

Який вигляд має аеродром після атаки: дивіться відео

Вибухи у Криму 24 липня: коротко