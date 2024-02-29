У кількох районах Криму чули вибухи

У Криму неспокійно. Зокрема, 29 лютого на окупованому півострові знову пролунали вибухи.

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Вороже міноборони вже сповістило про те, що це нібито була атака українського безпілотника, передає 24 Канал.

Дивіться також Дім, який окупували першим․ Історії кримчанок, життя яких назавжди змінилось 10 років тому

Вибухи чули у кількох районах

Місцеві телеграм-канали пишуть. що у Сімферопольському та Червоногвардійському районах було чути сильний вибух. Росіяни наполягають на тому, що це відпрацювали сили протиповітряної оборони.

Водночас більше жодної інформації про наслідки вибухів на тимчасово окупованому півострові немає.

У Криму час від часу лунають вибухи