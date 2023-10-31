У Криму пролунали вибухи: ЗМІ повідомляють про пошкодження С-300 росіян під Саками
Джерело:ASTRA
30 жовтня у Криму пролунали вибухи. А вже наступного дня стало відомо, що під Саками пошкоджень зазнав ЗРК С-300 ворога.
Як зазначають російські ЗМІ, атака сталася з самого ранку. Внаслідок неї один зенітно-ракетний комплекс С-300 потрібно буде лагодити.
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Що кажуть про атаку
У ЗМІ посилаються на власні джерела. Зазначають, що ракетну атаку здійснили 30 жовтня о 6 ранку. Сталася вона у районі села Молочне Сакського району. Саме там і дислокується комплекс російської ППО С-300.
Пошкоджень внаслідок атаки зазнав ЗРК С-300. Також знищений дизель-генератор. За попередньою інформацією, "патєрь нєт".
ЗРК С-300 пошкодили у Саках / Скриншот карти
Що відомо про ранкові вибухи
- Власне, під ранок 30 жовтня стало відомо, що морський транспорт призупинив свій рух. Окупанти зазначали, що на площі Нахімова та Захарова організують рухомий склад, щоб він виконував компенсаційний маршрут.
- Тоді ж зазначили, що у Севастопольській бухті чули два потужні залпи. Відповідне повідомлення надійшло о 06:22. А вже ближче до 06:50 російські загарбники вирішили перекрити Кримський міст.
- Звернімо увагу, що так званий "губернатор" Міхаїл Развожаєв о 07:08 звернувся до мешканців. Мовляв, якщо вони бачать дим у районі внутрішнього рейду та Північної бухти, то не слід перейматися.
- Він намагався переконати, що військові буцімто використовують табельні засоби маскування. Також додав, що запах може бути неприємним, але не загрожує нікому. А вже о 07:23 окупанти зазначили, що рух Кримським мостом відновили.
Російська ППО під загрозою
- Зауважимо, що у ніч проти 30 жовтня о 3 годині ночі поблизу села Оленівка нібито був ракетний удар. Відтак, під атаку потрапило місце дислокації ракетно-зенітного полку ППО міноборони Росії.
- Внаслідок цього поранень зазнали 17 російських військовослужбовців. Також пошкоджень зазнали 5 автомобілів, один із яких уже не підлягає відновленню.
Наостанок звернімо увагу на актуальну статистику втрат ворога. Так, станом на 31 жовтня наші військові знищили 300 810 окупантів.