У Криму пролунали вибухи: ЗМІ повідомляють про пошкодження С-300 росіян під Саками

30 жовтня у Криму пролунали вибухи. А вже наступного дня стало відомо, що під Саками пошкоджень зазнав ЗРК С-300 ворога.

Як зазначають російські ЗМІ, атака сталася з самого ранку. Внаслідок неї один зенітно-ракетний комплекс С-300 потрібно буде лагодити.

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Що кажуть про атаку

У ЗМІ посилаються на власні джерела. Зазначають, що ракетну атаку здійснили 30 жовтня о 6 ранку. Сталася вона у районі села Молочне Сакського району. Саме там і дислокується комплекс російської ППО С-300.

Пошкоджень внаслідок атаки зазнав ЗРК С-300. Також знищений дизель-генератор. За попередньою інформацією, "патєрь нєт".



ЗРК С-300 пошкодили у Саках / Скриншот карти

Що відомо про ранкові вибухи

Власне, під ранок 30 жовтня стало відомо, що морський транспорт призупинив свій рух . Окупанти зазначали, що на площі Нахімова та Захарова організують рухомий склад, щоб він виконував компенсаційний маршрут.

. Окупанти зазначали, що на площі Нахімова та Захарова організують рухомий склад, щоб він виконував компенсаційний маршрут. Тоді ж зазначили, що у Севастопольській бухті чули два потужні залпи. Відповідне повідомлення надійшло о 06:22. А вже ближче до 06:50 російські загарбники вирішили перекрити Кримський міст.

Звернімо увагу, що так званий "губернатор" Міхаїл Развожаєв о 07:08 звернувся до мешканців. Мовляв, якщо вони бачать дим у районі внутрішнього рейду та Північної бухти, то не слід перейматися.

Він намагався переконати, що військові буцімто використовують табельні засоби маскування. Також додав, що запах може бути неприємним, але не загрожує нікому. А вже о 07:23 окупанти зазначили, що рух Кримським мостом відновили.

Російська ППО під загрозою

Зауважимо, що у ніч проти 30 жовтня о 3 годині ночі поблизу села Оленівка нібито був ракетний удар. Відтак, під атаку потрапило місце дислокації ракетно-зенітного полку ППО міноборони Росії.

Внаслідок цього поранень зазнали 17 російських військовослужбовців. Також пошкоджень зазнали 5 автомобілів, один із яких уже не підлягає відновленню.

Наостанок звернімо увагу на актуальну статистику втрат ворога. Так, станом на 31 жовтня наші військові знищили 300 810 окупантів.