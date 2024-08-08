Були старі радянські склади: що відомо про удар по аеродрому в Криму

У вівторок, 6 серпня, неподалік аеродрому "Октябрське" пролунали вибухи. У радянські часи це був один з найбільших аеродромів авіації військово-морських сил. Згодом усе занепало.

Однак на південь від аеродрому "Октябрське" розміщені склади. Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Нічого буде збирати"

Борис Тизенгаузен зазначив, що на південь від аеродрому є дорога, яка веде до складів, які у радянський час призначались для зберігання ракет до цієї авіації. Там теж розібрані усі будівлі, але два великі бункери, бетон з насипом землі залишились. Свого часу росіяни їх підчистили та почали використовувати як склад боєприпасів.

Для ворога це було дуже зручно. Адже менше, як за два кілометри на схід – залізна дорога, яка йде від Сімферополя у Джанкой, далі на Чонгар, пролітна станція. Це хороше місце для зберігання різного роду снарядів.

Але, найімовірніше, "не врахували клімат" або "не так покурили". На одному зі складів почалась підземна детонація, частину бетонного перекриття зірвало. І все красиво полетіло. Вибухи зупинили залізницю, перекрили автомобільну дорогу, бо вона поруч із залізною дорогою,

– сказав політтехнолог.

Є цікавий момент. Цей склад потрібно обслуговувати. Російські військовослужбовці, які цим займаються, живуть у селі Звіздне. Є закинуте, але зараз реанімоване тваринницьке підприємство. Вони там живуть. А склад детонував навіть у шести кілометрах.

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"Детонувало так, що у шести кілометрах прилетіло в один з будинків. А залізна дорога за два кілометри від цього складу розташована. Там зараз усі сидять тихо, але якщо це детонація підземного складу, там вже нічого буде збирати", – припустив Тизенгаузен.