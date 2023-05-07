Окупованому Криму не спиться: на півострові пролунали вибухи

Вночі 7 травня у тимчасово окупованому Криму чули гучні вибухи. Неспокійно було в Севастополі та на мисі Фіолент.

Місцеві телеграм-канали, повідомляє 24 Канал, припускали, що, можливо, окупований півострів в черговий раз атакують дрони. Вибухи пропагандисти, як і зазвичай, назвали "хлопками".

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Від гучних вибухів трусило вікна

Поблизу мису Фіолент вибухи були такої потужності, що в навколишніх будівлях трусило вікна та стіни. Неподалік побачили і пожежу: вогонь розгорівся біля кладовища.

Жителі Севастополя чули вибухи безпосередньо у самому місті. Також неспокійна ніч була і в Євпаторії. Близько 4 ранку естафету прийняли Саки, там попередньо 4 "хлопки".

Де в окупованому Криму лунали вибухи:

Севастополь,

мис Фіолент,

Євпаторія,

Саки,

Новофедорівка.

Поки "офіційних" коментарів від окупаційної влади не було, пропагандистські ЗМІ держави-агресорки дали свою версію: "робота ППО проти українських безпілотників".

Дивіться на карті, де розташований мис Фіолент:

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