Дивні ракетні дива у Криму: про вибухи повідомляють у декількох регіонах півострова

Ввечері 7 жовтня у Криму знову неспокійно – "щось сталося" у Євпаторії, Джанкої, Красноперекопську. Місцеві повідомляють про гул сирен та звуки прильотів.

Варто зазначити, що декілька годин тому було відомо про вибух у Джанкої. Тоді окупанти також повідомили про "успішну роботу ППО".

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У Криму щось коїться

Місцеві жителі Криму повідомляють про вибухи у різних регіонах окупованого півострова. Зокрема, прильоти чули у Джанкої, Красноперекопську та Євпаторії. В останньому місті чули принаймні два "хлопки". У місцевих телеграм-чатах жителі Криму активно діляться враженнями від атаки – пишуть, що окупанти промазали.

На Кримському півострові неспокійно / скріншот з місцевих пабліків

Російське міноборони ж повідомило про нібито "збиття" української ракети С-200, яка летіла на Крим. Потім окупанти взагалі видали, що ліквідували десятки повітряних цілей, а їх ППО "найкраща".

На фоні атаки на півострів окупанти перекрили Керченський міст. Цього разу причина зовсім не унікальна. Росіяни повідомили, нібито все заплановано і там проводяться ремонтні роботи.

Окупантам неспокійно у Криму