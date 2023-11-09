У Криму пролунав потужний вибух: у Севастополі чути сирени "швидкої"
Джерело:Крим. Реалії
У Севастополі 9 листопада чомусь знову неспокійно й гучно. Місцеві повідомляють про потужний "хлопок" в окупованому місті, який вже встигли списати на "роботу ППО".
Вибухи та сирена в окупованому Криму вже стали буденністю. Однак, варто зазначити, що цього разу в Севастополі повітряну тривогу не оголошували.
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У Севастополі шумно
Місцеві жителі окупованого півострова повідомляють про потужний вибухи, внаслідок чого навіть затряслося скло у вікнах. Голосний звук чули у різних частинах Севастополя. Після цього з'явилися повідомлення, що в центральній частині міста чути звуки сирени швидкої допомоги.
Місцевий гауляйтер Севастополя повідомляє, нібито над морем росіянам вдалося знищити повітряну ціль. Нібито наразі проходить контроль повітряної обстановки, а всі спеціальні служби перебувають напоготові. Однак попри ці заяви у мережі уже публікують фото стовпа диму над Севастополем.
У Севастополі знову "нічого не сталося" / фото з російських телеграм-каналів
Варто зазначити, що під час гучного звуку і так званої "роботи ППО" повітряна тривога у місті не лунала.
Над морем біля Севастополя фіксують дим / Кримський вітер
"Бавовна" на Кримському півострові
- Олексій Данілов наголосив, що ЗСУ мають шалені успіхи на Кримському напрямку. Всі звертають увагу на суходіл, ігноруючи знищення ворожих активів в Криму й знищення Чорноморського флоту.
- Останній потужний "улов" ЗСУ відбувся 4 листопада – тоді українські військові атакували морську та портову інфраструктуру суднобудівного заводу "Залив" у Керчі. Їм вдалося знищити російський ракетоносій "Аскольд".
- Зранку 9 листопада про якісь вибухи повідомляли у Скадовську, а згодом з'явилася інформація про гучні звуки й в Севастополі. Окупанти поспішили попередити, що працює протиповітряна оборона, однак помилилися і написали "ВПО".