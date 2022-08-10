Може початися суцільне "покурювання", – Арестович озвучив ймовірні версії вибухів у Криму
У тимчасово окупованому Криму 9 серпня пролунали гучні вибухи. росіяни одночасно "покурили" у двох місцях.
Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" розповів позаштатний радник очільника Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Він припустив, що такі "покурювання" в Криму можуть повторитися.
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На Півдні почнеться постійне "покурювання"
Арестович розповів, що у Криму 9 серпня знову "покурили".
При чому "покурили" у двох місцях одночасно. Там біля Генічеська, біля Новоолексіївки підірвались склади ще. Навіть не знаю, до чого можуть призвести ці постійні порушення правил безпеки,
– додав радник голови ОП.
За його словами, поки союзники України тягнуть з наданням озброєння, яке б'є на 300 кілометрів, український оборонно-промисловий комплекс також не стоїть на місці.
"Як варіант. Або ж інший варіант – це коли партизани працюють, наприклад. Партизани домовилися з прапорщиком. Прапорщик заніс пристрій, поклав біля бомби й пішло-поїхало. Це як ще один приклад", – зауважив Арестович.
Він додав, що інформація про одного загиблого, яку надали росіяни після "хлопків", на його думку, є вигадкою.
"Але розберемося. Мені здається, що там на Півдні постійне "покурювання" розпочнеться, у зв'язку з тим, що вони відкрили для себе чудові перспективи куріння в невідведених для цього місцях", – підсумував радник голови ОП.
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Коротко про вибухи в Криму
- Орієнтовно о 15:20 9 серпня в тимчасово окупованому Криму почались потужні вибухи. Вони пролунали біля Новофедорівки в районі аеродрому російських збройних сил. Там розпочалася евакуація.
- Після цього російські окупанти почали вигадувати різні версії буцімто справжньої причини "бавовни". До прикладу, спершу писали, що інцидент трапився через "детонацію боєприпасів".
- Згодом у мережі з'явилося й відео вибухів.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр іронічно порадила загарбникам дотримуватися правил пожежної безпеки та не курити в заборонених місцях. За її словами, українське оборонне відомство не може встановити причину "займання" на аеродромі.
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