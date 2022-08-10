Може початися суцільне "покурювання", – Арестович озвучив ймовірні версії вибухів у Криму

У тимчасово окупованому Криму 9 серпня пролунали гучні вибухи. росіяни одночасно "покурили" у двох місцях.

Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" розповів позаштатний радник очільника Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Він припустив, що такі "покурювання" в Криму можуть повторитися.

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На Півдні почнеться постійне "покурювання"

Арестович розповів, що у Криму 9 серпня знову "покурили".

При чому "покурили" у двох місцях одночасно. Там біля Генічеська, біля Новоолексіївки підірвались склади ще. Навіть не знаю, до чого можуть призвести ці постійні порушення правил безпеки,

– додав радник голови ОП.

За його словами, поки союзники України тягнуть з наданням озброєння, яке б'є на 300 кілометрів, український оборонно-промисловий комплекс також не стоїть на місці.

"Як варіант. Або ж інший варіант – це коли партизани працюють, наприклад. Партизани домовилися з прапорщиком. Прапорщик заніс пристрій, поклав біля бомби й пішло-поїхало. Це як ще один приклад", – зауважив Арестович.

Він додав, що інформація про одного загиблого, яку надали росіяни після "хлопків", на його думку, є вигадкою.

"Але розберемося. Мені здається, що там на Півдні постійне "покурювання" розпочнеться, у зв'язку з тим, що вони відкрили для себе чудові перспективи куріння в невідведених для цього місцях", – підсумував радник голови ОП.

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Коротко про вибухи в Криму

Орієнтовно о 15:20 9 серпня в тимчасово окупованому Криму почались потужні вибухи. Вони пролунали біля Новофедорівки в районі аеродрому російських збройних сил. Там розпочалася евакуація.

Після цього російські окупанти почали вигадувати різні версії буцімто справжньої причини "бавовни". До прикладу, спершу писали, що інцидент трапився через "детонацію боєприпасів".

Згодом у мережі з'явилося й відео вибухів.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр іронічно порадила загарбникам дотримуватися правил пожежної безпеки та не курити в заборонених місцях. За її словами, українське оборонне відомство не може встановити причину "займання" на аеродромі.

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