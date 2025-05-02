Масований наліт на Крим, удар по Запоріжжю: хронологія 1164 дня війни

Уночі 2 травня Росія вкотре здійснила дронову атаку на Україну. Не припиняє ворог і штурмів на фронті. Тим часом наші військові не залишають противника без відповіді. Безпілотники уночі передали "полум'яний привіт" окупантам у Криму.

Про ситуацію на фронті, міжнародній арені, ворожі повітряні атаки та їхні наслідки, нові воєнні злочини росіян, розповідає 24 Канал.

Дивіться також США відправили Україні списані F-16: навіщо передали повністю непрацездатні винищувачі