Масований наліт на Крим, удар по Запоріжжю: хронологія 1164 дня війни
Уночі 2 травня Росія вкотре здійснила дронову атаку на Україну. Не припиняє ворог і штурмів на фронті. Тим часом наші військові не залишають противника без відповіді. Безпілотники уночі передали "полум'яний привіт" окупантам у Криму.
Про ситуацію на фронті, міжнародній арені, ворожі повітряні атаки та їхні наслідки, нові воєнні злочини росіян, розповідає 24 Канал.
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Путін змістив увагу на короткотермінові завдання, зокрема закріплення захоплених територій та підсилення економіки Росії. Деякі чиновники США залишаються скептичними щодо щирості Путіна, попри його заяви про прагнення до миру. Тиск адміністрації Трампа та можливі нові санкції ставлять Путіна у скрутне становище, змушуючи його розглянути мирну угоду. Російські війська просунулися на Сумському, Лиманському, Сіверському, Покровському та Курахівському напрямках. Кабінет міністрів України зареєстрував проєкт закону про ратифікацію угоди про корисні копалини між Києвом та Вашингтоном, яку сторони підписали у четвер, 1 травня. Роспабліки пишуть, що окупантів у Криму масовано атакують не тільки дронами, а й ATACMS та "Нептунами". Вибухи чули у Севастополі, районі аеродрому Саки, на аеродромі Бельбек, в районі аеропорту у Сімферополі, в Євпаторії та Феодосії. США припиняють бути посередником у перемовинах між Україною та Росією, закликаючи обидві сторони представити власні мирні ініціативи. США продовжуватимуть використовувати санкції проти Росії як інструмент тиску, не скасовуючи їх, а також розглядають нові санкції. За словами речниці Держдепу Теммі Брюс, президент Дональд Трамп прагне завершити війну дипломатичним шляхом. Водночас США зосереджуватимуть увагу не лише на Україні. Уночі 2 травня окупанти завдали удару безпілотниками по житловому сектору Запоріжжя. Станом на ранок кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 28. Росіяни ударили по цивільній інфраструктурі міста. Пошкоджені житлові будинки, університет та обʼєкт інфраструктури.
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Росія атакувала ударними дронами Запоріжжя
Путін змістив увагу на короткотермінові завдання, зокрема закріплення захоплених територій та підсилення економіки Росії.
Деякі чиновники США залишаються скептичними щодо щирості Путіна, попри його заяви про прагнення до миру.
Тиск адміністрації Трампа та можливі нові санкції ставлять Путіна у скрутне становище, змушуючи його розглянути мирну угоду.
Російські війська просунулися на Сумському, Лиманському, Сіверському, Покровському та Курахівському напрямках.
Кабінет міністрів України зареєстрував проєкт закону про ратифікацію угоди про корисні копалини між Києвом та Вашингтоном, яку сторони підписали у четвер, 1 травня.
Роспабліки пишуть, що окупантів у Криму масовано атакують не тільки дронами, а й ATACMS та "Нептунами". Вибухи чули у Севастополі, районі аеродрому Саки, на аеродромі Бельбек, в районі аеропорту у Сімферополі, в Євпаторії та Феодосії.
США припиняють бути посередником у перемовинах між Україною та Росією, закликаючи обидві сторони представити власні мирні ініціативи.
США продовжуватимуть використовувати санкції проти Росії як інструмент тиску, не скасовуючи їх, а також розглядають нові санкції.
За словами речниці Держдепу Теммі Брюс, президент Дональд Трамп прагне завершити війну дипломатичним шляхом. Водночас США зосереджуватимуть увагу не лише на Україні.
Уночі 2 травня окупанти завдали удару безпілотниками по житловому сектору Запоріжжя.
Станом на ранок кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 28.
Росіяни ударили по цивільній інфраструктурі міста. Пошкоджені житлові будинки, університет та обʼєкт інфраструктури.