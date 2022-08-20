росіяни помітно посилюють заходи безпеки в Криму – бояться за свій тил, – ISW

Через постійну "бавовну" в Криму та на Херсонщині росіяни почали боятися за свій тил. Окупанти помітно посилюють заходи безпеки.

Про це розповіли в американському Інституті вивчення війни. За словами експертів, нещодавні удари по російській військовій і транспортній інфраструктурі, ймовірно, знижують впевненість загарбників в безпеці своїх тилових районів.

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Загарбники бояться ударів ЗСУ по Криму

В ISW розповіли, що повідомлення про українські удари, яке поширили 18 серпня, викликало резонанс у російському інформаційному просторі. Попри це, на думку фахівців, ця інформація є роздутою.

Доступні дані з відкритих джерел свідчать про те, що українські сили 18 серпня не здійснили успішної кінетичної атаки ні на авіабазу "Старий Оскол" у Бєлгороді, ні на авіабазу "Бельбек" у Криму,

– зазначили в ISW.

Окрім цього, геолокаційні кадри показують, що пожежа почалася на полі на південь від "Старого Оскола", а не на самому аеродромі. Водночас на супутникових знімках видно, як російські війська транспортували боєприпаси та військову техніку в ліс неподалік від поля.

Також один з гауляйтерів Запорізької області розповів, що поблизу кримського моста російські засоби протиповітряної оборони спрацювали проти українського безпілотника, а не проти ракети, яка наближалася.

В ISW зауважили, що візуальних доказів пошкодження будь-якої авіабази станом на 19 серпня немає. Зокрема, геолокаційні кадри не показують вибухів або доказів кінетичної активності поблизу авіабази "Бельбек" вночі 18 – 19 серпня.

Це підтверджує твердження, що кадри, які нібито показують вибух, є переробленими та неправильно пов'язаними з авіабазою "Бельбек". Ці неправдиві та перебільшені повідомлення в основному поширювали російські джерела. На думку експертів, це вказує на ріст паніки серед росіян.

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росіяни посилюють заходи безпеки в Криму

В Інституті вивчення війни повідомили, що загарбники помітно посилюють заходи безпеки в тимчасово окупованому Криму. Це вказує на висхідне занепокоєння так званої "влади" півострова та цивільних щодо можливих ударів ЗСУ по тилових районах, які раніше вважалися безпечними.

Російська влада встановила в Севастополі блокпости для обшуку українських автомобілів і виявлення диверсантів,

– зазначили експерти.

Окрім цього, деякі російські військові блогери зробили драматичні та песимістичні прогнози щодо наступних вибухів у Криму. Мовляв, українські війська використовували удари по кримському мосту та авіабазі "Бельбек", щоб розвідати готовність російської ППО та зробити оцінку нових атак, зокрема можливості "великого удару".

Водночас в Українському центрі стратегічних комунікацій 19 серпня повідомили, що російські війська не контролюють ситуацію в Криму. Про це свідчить блокування кримського мосту та спрацювання повітряної тривоги в Севастополі вперше з початку повномасштабної війни.

Також там зазначили, що ЗСУ поки не завдали повного удару по кримському мосту. Проте попередні атаки демонструють, що міст не такий безпечний, як росіяни вважали раніше.

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