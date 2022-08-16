Окупанти заявили про нові вибухи поблизу Сімферополя

У росії стверджують, що 16 серпня також були вибухи біля тимчасово окупованого Сімферополя. Там під обстріл потрапив склад окупантів.

Під обстрілами опинилося одне із сіл Сімферопольського району. Ймовірно, місцевих жителів застала ще одна "бавовна". Про це повідомили пропагандисти, інформує 24 канал.

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Що відомо про нові вибухи поблизу Сімферополя

росіяни стверджують, що, окрім "бавовни" поблизу Джанкоя, 16 серпня також чули вибухи біля Сімферополя.

Під обстріл потрапив також склад у селі Гвардійське Сімферопольського району. Відпрацював БПЛА малого розміру,

– заявили пропагандисти.

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В окупований Джанкой, що в Криму, зранку 16 серпня підвезли свіжу партію "бавовни". Через вибухи пошкоджень зазнала залізниця, якою окупанти перекидали техніку.

Подробиці вибухів поблизу Джанкоя розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він заявив про влучання у сховище боєприпасів біля Джанкоя. Згодом він також написав про влучне попадання по військові частині росіян в Азовському.

На вибухи в Криму відреагували в Офісі Президента України. Радник глави ОП Михайло Подоляк підкреслив, що на окупованому півострові продовжується демілітаризація збройних сил росії.

Раніше вибухи у Криму лунали 9 серпня на авіабазі російських окупантів. Повідомлялося про вибухи на аеродромі "Саки", звідки російські літаки атакували Південь України.

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