"Примари" ГУР знищили низку дороговартісних систем ворога у Криму

Дрони спецпідрозділу ГУР МО України “Prymarу" завдали точних ударів по ворожих радіолокаційних станціях. Розвідники уразили низку дороговартісних систем противника.

Під удар зокрема потрапив буксир "Фьодор Урюпін" та Камаз окупаційних військ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО.

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Що відомо про удари ГУР у Криму

Спецпідрозділ ГУР МО України "Prymarу" продовжує бойову роботу над окупованим Кримом. Вони нищать ворожу дороговартісну радіолокаційну техніку.

Так розвідники уразили низку ворожих систем:

48Я6-К1 "Подльот"

КП БРЛС РМ-10М1Е

9С32 "Імбірь"

КП РЛС СТ-68

39Н6 "Каста-2Е2"

Також під удар потрапив буксир "Фьодор Урюпін" та Камаз російських окупаційних військ.

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Нагадаємо, гурт АНТИТІЛА зібрав 10,4 мільйона гривень на благодійних заходах для придбання багатоцільового катера Т12 для ГУР. Його використовуватимуть для виконання бойових і спеціальних завдань, а також для медичної евакуації.