За останні декілька днів у Криму зайнялися і вибухнули багато військових об'єктів. Такі "бавовни" є обов'язковою умовою просування Сил оборони і подальшого звільнення окупованих територій.

Про це 24 Каналу розповіла Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. За її словами, "бавовна" на складах загарбників вже зуміла зменшити кількість обстрілів.

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Про ситуацію над Кримом

Після численних вибухів на військових об'єктах у Криму, росіяни заявили, що нібито бачили над півостровом якісь безпілотники.

Однак, на думку Гуменюк, такі випадки є скоріше наслідком того, що росіяни "курять там, де не попало". Очевидно, вони настільки обкурились, що почали бачити якісь безпілотники.

"Можемо зазначити, що сезон "бавовни" триває, і зернятка її розповсюджуються. Для того, щоб наші захисники зайшли на окуповані території, нам потрібно саме квітуче поле "бавовни", – пожартувала речниця.

Нищення ворожого потенціалу є обов'язковою умовою просування Сил оборони. За попередню добу було знищено 5 польових складів з боєприпасами, і це одразу відбилося на кількості ворожих обстрілів.

Про нестачу води в Криму

За повідомленням ЗМІ, поблизу Джанкоя пересихає Північнокримський канал. Через це мешканцям Криму доводиться задовольняти свої потреби покупною водою.

"Місцеві справді відчувають брак води у Криму, і з кожним днем це відчуття буде посилюватись. Аж доки ті, хто "понаїхали", не зрозуміють, що їм час додому", – спрогнозувала Гуменюк.

Ті ж мешканці Криму, які віддані Україні, обов'язково дочекаються її повернення на півострів і відновлення сталого водопостачання.

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