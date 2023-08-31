Ми щедрі, нам не шкода, – в ОК "Південь" прокоментували "бавовну" в Криму

Регулярна "бавовна" у Криму – ознака того, що Сили оборони працюють по конкретних об'єктах. Ресурси, з яких можуть спрямувати на посилення потужностей російського війська.

Усі засоби, які допомагають окупантам у війні – можна знищувати. Про це 24 Каналу зазначила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони "Півдня" України Наталія Гуменюк, додавши, що окупанти докладають зусиль, аби не бути ураженими.

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Які російські цілі законні для знищення

Останні "грюкання" у Криму наробили багато шуму серед росіян. Навесні Наталія Гуменюк попереджала, що влітку на півострові все буде "квітнути" – її прогноз справдився. Сезон "бавовни" замінив окупантам туристичний.

"Українці – щедра і справедлива нація, тому нам не шкода поділитися з тими, хто на це заслуговує. Якщо вже заслуговують, то нехай отримують", – зауважила Гуменюк.

Українські воїни щедро "насипають" вибухівку з дронів на важливі стратегічні об'єкти росіян. Аби армія окупанта не мала сил та потужностей продовжувати бойову роботу.

Від бази постачання взуття та одягу до бази постачання пального для кораблів – це все законні цілі для знищення,

– сказала Наталія Гуменюк.

Що почали робити окупанти в Криму

Нещодавно голова ГУР Кирило Буданов розповів, що зараз Україна може дістати до кожної точки на тимчасово окупованому Криму. Окупанти намагаються розосередити сили, аби не бути ураженими.

Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію у Криму: дивіться відео

Ми створюємо ефект, щоб вони розуміли, що кожна окрема точка – це точка небезпеки. Тому, якщо можливо, вони з переляку скупчаться і нам буде трохи легше,

– жартома сказала Гуменюк.

Окупанти у військовій базі у Криму зосередили велику кількість матеріального забезпечення, місць базування та озброєння. Кожна точка, по якій відпрацьовують українські воїни, повинна бути результативною.

Основним помічником став рух спротиву, який з кожним днем все більше пожвавлюється. Скільки росіян виїжджає з Криму, стільки ж корінних кримчан активізується та готується зустрічати українських військових.

Ситуація у Криму: що відомо