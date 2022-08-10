Сплановано зухвало, виконано філігранно: що насправді трапилося у Криму

Війна змусила згадати те, чого навчали на Дніпровському фізтеху. Так ось, окупантська версія, що на аеродромі в Новофедорівці стався самопідрив авіаційних боєприпасів – це боягузливе марення відвертих ідіотів.

При порушенні техніки безпеки завжди одне вогнище детонації, від якого ланцюжком з тимчасовим лагом виникають інші. А в Новофедорівці вибухало одночасно у кількох місцях.

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Що трапилося у Новофедорівці

Але й ознак ракетної чи дронової атаки також немає! В принципі, туди долітають "Нептуни" та "Гарпуни", які у нас на озброєнні. Але це дозвукові ракети, їх було б чітко видно у ясному небі. І надзвукові ракети ATACSM, яких у нас офіційно немає, на спадній ділянці траєкторії теж було б видно (навіть гіперзвуковий "Кинжал" видно).

Крім того, в агресора ця ділянка просто напхана ППО ще з радянських часів. Вона б обов'язково засікла атакуючі ракети. Не факт, що вдалося б збити, але спробували б обов'язково. Так само спробували б збити наші безпілотники, які виявились би помітними й на радарах, і візуально. Але ППО агресора спала, розморена пляжною спекою.

У принципі завдання підриву складованих на аеродромі боєприпасів могла б вирішити система залпового вогню. Але її неможливо потай підтягнути на потрібну дальність по морю або по окупованій території.

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Найбільш реальний варіант

Найбільш відповідає події диверсія. Але тоді вона повинна увійти до світових анналів розвідувально-диверсійної роботи. Тому що сплановано зухвало та виконано філігранно.

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