Удар по сховищу палива у Гвардійському: в "Атеш" розповіли подробиці операції

Агенти "АТЕШ" та кримчани допомогли СОУ завдати удару по сховищу палива у Гвардійському. Ворог зазнав неабияких втрат.

Під час марафону вибухів у Криму 24 березня Сили оборони України завдали удару по сховищу палива ворога у Гвардійському.

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Як готувалась операція

В "Атеш" повідомили, що під час атаки у Гвардійському 24 березня ворог зазнав втрат, у вигляді, як мінімум, трьох місткостей для зберігання нафтопродуктів та сховища палива.

Агенти зауважили, що останні місяці активно збирали інформацію про всі енергетичні об'єкти окупантів у Криму.

Спостереження за постійною доставкою вантажів, цистерн до станції "Острякове" біля Гвардійського у січні-лютому, допомогло зібрати повну інформацію щодо заповнення місткостей для зберігання нафтопродуктів. До речі, важка техніка ВС Росії так само прибуває до цієї станції, яку "охороняють" два пости прихованого спостереження. Вся зібрана інформація оперативно передавалась СОУ,

– сказали в "Атеш".

Вони зауважили, що вся енергетична галузь окупантів, яка використовується для військових потреб у Криму, перебуває під прицілом.

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