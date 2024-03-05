День "бавовни" у розпалі: у Криму пролунало ще кілька потужних вибухів

5 березня в тимчасово окупованому Криму відзначилося надзвичаним врожаєм "бавовни". Окрім знищення корабля "Сергій Котов", серія потужних вибухів пролунала ще біля низки населених пунктів півострову.

ЗМІ повідомили про потужні вибухи в районі села Міжводне у Криму, яке розташоване на Тарханкутському півострові. Також гучно було й у селах Углове та Віліне Бахчисарайського району, передає 24 Канал.

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Чули приблизно п'ять вибухів з інтервалом 10-15 хвилин,

– розповіли жителі Міжводного.

За повідомленнями ЗМІ, неподалік від Міжводного розташований 758 Центр матеріально-технічного забезпечення ЧФ. Саме там є один із складів боєпостачання і, ймовірно, досі зберігаються запаси високотоксичного топлива меланж АК-27, яке використовують для ЗРК С-200.

На додачу, у Вузькій бухті можуть стояти кораблі Чорноморського флоту Росії. 10 листопада 2023 року в результаті атаки українських морських дронів там були знищені два російські катери "Акула" та "Серна".

Врожайний день для Криму