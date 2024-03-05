День "бавовни" у розпалі: у Криму пролунало ще кілька потужних вибухів
5 березня в тимчасово окупованому Криму відзначилося надзвичаним врожаєм "бавовни". Окрім знищення корабля "Сергій Котов", серія потужних вибухів пролунала ще біля низки населених пунктів півострову.
ЗМІ повідомили про потужні вибухи в районі села Міжводне у Криму, яке розташоване на Тарханкутському півострові. Також гучно було й у селах Углове та Віліне Бахчисарайського району, передає 24 Канал.
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Чули приблизно п'ять вибухів з інтервалом 10-15 хвилин,
– розповіли жителі Міжводного.
За повідомленнями ЗМІ, неподалік від Міжводного розташований 758 Центр матеріально-технічного забезпечення ЧФ. Саме там є один із складів боєпостачання і, ймовірно, досі зберігаються запаси високотоксичного топлива меланж АК-27, яке використовують для ЗРК С-200.
На додачу, у Вузькій бухті можуть стояти кораблі Чорноморського флоту Росії. 10 листопада 2023 року в результаті атаки українських морських дронів там були знищені два російські катери "Акула" та "Серна".
Врожайний день для Криму
- У Керчі вночі 5 березня було чути звуки вибухів, а Керченський міст, що з'єднує півострів із Росією, було перекрито. Спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 атакував патрульний корабель "Сергій Котов" Чорноморського флоту Росії.
- В розвідці повідомили, що російський корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів. Удар було нанесено в районі Керченської протоки, яку контролюють російські окупанти. Відомо, що вартість потопленого російського корабля "Сергій Котов" становить близько 65 мільйонів доларів.
- Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, що внаслідок знищення російського судна є загиблі та поранені. Проте є ймовірність, що частина екіпажу могла евакуюватися, адже відомо про понад 10 карет швидкої допомоги, які на найближчій ділянці суходолу були викликані ворогом, що говорить про проведення евакуаційної операції.