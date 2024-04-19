У Криму чули кілька вибухів: окупанти кажуть про ППО

Ранок 19 квітня в тимчасово окупованому Криму розпочався "тривожно". Там, за словами місцевих, близько п'ятої ранку пролунала серія вибухів.

Очевидці повідомляють, що на півострові було чути 5 вибухів, передає 24 Канал. За даними місцевих телеграм-каналів, вибухи було чути у Місхорі, Сімферопольському районі, але найголосніше у Севастополі та Балаклаві.

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Тривожний ранок на півострові

Також у деяких районах Севастополя короткий час було чути повітряну тривогу, проте її швидко вимкнули. Близько 5:12 – 5:15 вибухи також було чути в Червоногвардійському.

Окупаційна "влада" півострова відреагувала на інформацію про вибухи в Криму.

Гучні звуки, які було чути в місті — це, за попередніми даними, черговими "засобами ППО" знищено повітряну ціль над морською акваторією на великій відстані від Севастополя. За інформацією Рятівної служби Севастополя, жодні об'єкти інфраструктури в місті не постраждали, – повідомляє "влада".

За словами "губернатора" Севастополя Міхаїла Развожаєва, у місті нібито "все спокійно".

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