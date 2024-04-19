У Криму чули кілька вибухів: окупанти кажуть про ППО
Ранок 19 квітня в тимчасово окупованому Криму розпочався "тривожно". Там, за словами місцевих, близько п'ятої ранку пролунала серія вибухів.
Очевидці повідомляють, що на півострові було чути 5 вибухів, передає 24 Канал. За даними місцевих телеграм-каналів, вибухи було чути у Місхорі, Сімферопольському районі, але найголосніше у Севастополі та Балаклаві.
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Тривожний ранок на півострові
Також у деяких районах Севастополя короткий час було чути повітряну тривогу, проте її швидко вимкнули. Близько 5:12 – 5:15 вибухи також було чути в Червоногвардійському.
Окупаційна "влада" півострова відреагувала на інформацію про вибухи в Криму.
Гучні звуки, які було чути в місті — це, за попередніми даними, черговими "засобами ППО" знищено повітряну ціль над морською акваторією на великій відстані від Севастополя. За інформацією Рятівної служби Севастополя, жодні об'єкти інфраструктури в місті не постраждали, – повідомляє "влада".
За словами "губернатора" Севастополя Міхаїла Развожаєва, у місті нібито "все спокійно".
Україна вдарила по аеродрому в Джанкої
- В ніч на 17 квітня на аеродромі в Джанкої, що в тимчасово окупованому Криму, пролунали потужні вибухи. Відео інциденту швидко опублікували в соцмережах.
- Відомо, що на аеродромі є багато важливих цілей. Зокрема, там базується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу.
- В ГУР згодом повідомили, що вдалося знищити 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 РЛС, пункт управління засобами ППО, апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М". Кількість знищеної авіації та втрати серед особового складу ще уточнюються.
- Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що ніхто не повідомлятиме, як саме вдалося вдарити по цьому об'єкту та зауважив, що вибухи у Джанкої лунали буквально цілий день.