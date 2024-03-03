Окупанти бояться ударів: у Криму намагаються обманути українську розвідку, – ISW
Джерело:ISW
Російські загарбники неабияк нелякані у Криму. Окупанти бояться українських ударів, тож намагаються обманути розвідку.
Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни. В ISW зазначили, що ворог робить це через очевидний страх.
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Намагаються перешкоджати і ввести в оману
Російські сили в окупованому Криму намагаються перешкодити і ввести в оману українську розвідку через очевидний страх перед продовженням українських ударів,
– зазначили аналітики.
Додали, що український військовий оглядач Костянтин Машовець 2 березня заявив, що підрозділи російської 31-ї дивізії ППО в окупованому Криму почали масовано використовувати фальшиві позиції та фальшиві радіозв'язки для введення в оману нашої розвідки.
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Окупанти знову скаржаться на атаку БпЛА
- Уночі 3 березня жителі окупованого Криму писали про потужні вибухи, приліт в районі нафтобази у Феодосії та перекриті дороги.
- Вибухи не вщухали понад годину. Деякі телеграм-канали бідкалися на постійний проліт безпілотників. Ба більше, окупанти не на жарт злякалися й почали перекривати рух для транспорту.
- Уже традиційно під час тривоги на загарбники рух Кримським мостом. А після вибухів у Феодосії на ранок перекрили й рух транспорту в районі "Тавриди".
- У російському мінвбивств вже заявили про масовану атаку безпілотників.
- Цікаво, що, ймовірно, під ударом опинилася нафтобаза окупантів. Така думка виникла у місцевих жителів після того, як карети швидкої та пожежники почали їхати десятками у район нафтобази, де лунали вибухи.