Не "па-дамашнєму": окупантам стає некомфортно в Криму

Російським загарбникам незатишно у тимчасово окупованому Криму. Росіянам не до вподоби бавовна", яка квітне на українському півострові ще з минулого року.

Зокрема, після того, як "бавовна" розквітла на військовому аеродромі окупантів у Новофедорівці минулого року та нещодавно у Джанкої. Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Росіянам незатишно у Криму

Усі в Криму вже чітко усвідомили, що повернення півострова під контроль нашої держави вже не за горами. Крім того, росіяни зменшили в акваторії Чорного моря кількість кораблів-носіїв "Калібрів". У ГУР Міноборони України пов'язують це саме з вибухами у Джанкої, де були знищені крилаті ракети окупантів.

Останніми днями складається враження, що російські окупанти продовжують активне тестування можливостей своєї протиповітряної оборони,

– зауважив голова Меджлісу.

За його словами, якщо російським загарбникам не вдається збити безпілотники, вони переконують населення нібито "все йде за планом" і це навчання. Натомість коли окупантам вдається ліквідувати безпілотники, то вони вихваляють свою систему ППО.

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Наразі немає помітної паніки на тимчасово окупованому півострові. Утім, російські військові, що перебувають у Криму і розуміють ситуації зсередини, вивозять свої родини.

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