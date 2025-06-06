У Криму вже п'ята тривога за вечір: окупанти кажуть про вибухи та очікують масовану атаку

Росіяни заявляють про вибухи в Криму та очікують масовану комбіновану атаку. У Севастополі п'ятий раз за вечір оголошують повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що відбувається в Криму ввечері 5 червня

Уперше повітряну тривогу в Севастополі оголосили о 21:35. Росіяни повідомляли про ракетну небезпеку. Там заявили, що морський та наземний громадський транспорт припинили рух.

За словами росіян, Крим атакували ракетами "Нептун" та безпілотниками.

Кілька разів у Криму оголошували відбій повітряної тривоги, але потім знову повідомляли про небезпеку. Росіяни бідкалися через масовану комбіновану атаку.

За словами росіян, Україна запустила БпЛА "Лютий", який може летіти до 1000 кілометрів, має близько 50 кілограмів вибухової речовини, до 160 кілометрів за годину.

Нагадаємо, що вдень 3 червня біля Кримського мосту пролунали вибухи. Україні вдалося втретє атакувати міст – цього разу під водою. За даними СБУ, операцією керував голова служби, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.