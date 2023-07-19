Storm Shadow, SCALP чи щось інше: майор запасу припустив, що могло спричинити "феєрверк" у Криму

У ніч проти 19 липня на Старокримському полігоні окупованого півострова детонували боєприпаси. Можна припустити, що феєрверк спричинили далекобійні ракети, дальність польоту яких перевищує 250 кілометрів.

Про це 24 Каналу сказав військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Офіційної інформації щодо події немає, але такий удар можна було завдати ракетами SCALP або Storm Shadow.

Дивіться також "Київ спалити вщент": у росіян сталась істерика через вибухи на полігоні у Криму

Ми знаємо, що ракети Storm Shadow мають дальність до 250 кілометрів, SCALP має таку саму дальність, але в експортному варіанті, для внутрішнього споживання ця ракета має дальність більше ніж 500 кілометрів. Ніхто не знає, які саме SCALP нам поставили,

– мовив аналітик.

Він наголосив, що можна лише припускати, що Україна має ракети, які стріляють на дальність більше, ніж 250 кілометрів, тобто все, що розташоване у Криму ми можемо уражати нашими ракетами.

Що вибухнуло у Криму

Вранці 19 липня стало відомо про пожежу на військовій базі у Кіровському районі Кримського півострова. На цьому полігоні окупанти облаштували великий склад зброї, зокрема, тут зберігались гранати, мінометні міни, стрілецьке озброєння, артилерійські снаряди.

Чому загорівся Старокримський полігон: дивіться відео

Україна не підтвердила причетність до інциденту

У телеграм-каналі, який має назву "Кирило Буданов Кирилл Буданов" після вибуху з’явилося повідомлення про ніби-то "успішно проведену операцію у Криму". Однак цей канал є фейковим і не належить очільнику ГУР України, його офіційний канал називається "Начальник ГУР МО України".

Події в окупованому Криму