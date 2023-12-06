На Півдні можуть готувати серйозний удар: огляд фронту від Світана

Безпілотники роблять чимало біди ворогу в окупованому Криму. Вибухи лунали вже щонайменше на 3 ділянках. Водночас Росія перекидає нові підрозділи на півострів.

Так, вибухи лунали на Арабатській Стрілці, в Багеровому та нафтобазі у Феодосії. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан припустив 24 Каналу, що ціллю таких ударів може бути ворожа протиповітряна оборона.

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На Півдні можуть готувати серйозний удар

5 грудня понад 40 безпілотників виконували завдання на окупованому півострові. На думку Світана, частину дронів, найімовірніше, використовували як обманки, щоб виманити ППО. А вже ударні безпілотники по цій системі відпрацьовували.

"Основне завдання, якщо працюють по ППО – завоювання переваги у повітрі. Тобто може бути підготовка до більш серйозних ударів. Наприклад, ударними ракетами", – припустив полковник запасу.



До Криму часто залітають дрони / Скриншот відео

Огляд бойових дій від Романа Світана: дивіться відео

Росія кидає нові підрозділи в Крим

Партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що росіяни перекидають на окупований півострів нові підрозділи мобілізованих з Якутії. За словами Світана, Росія вже відправляла "бойових бурятів", а потім на їхній батьківщині вибухало залізничне сполучення, що звісно ж може бути збігом.

Військовий експерт зауважив, що українські спецслужби цілком можуть "направити на правильний шлях" цих мобілізованих. А відтак у Росії можуть з'явитися нові проблеми.

Мінус російська "сушка" на Зміїному

В районі острова Зміїний наші захисники ліквідували ворожий бомбардувальник Су-24М. Це важкий фронтовий літак. На думку Світана, за допомогою Су-24М ворог намагався скинути плануючі авіабомби або ракети в районі острова.

Су-24 гарно видно над морем, тому збити його могли з більшості наших ЗРК, що могли стояти на березі. Там до острова Зміїний близько 30 кілометрів,

– сказав військовий експерт.

Отже, ворожий бомбардувальник могли знищити і з установки С-300, і IRIS-T, і NASAMS. Крім того, однозначно Patriot міг би знищити російську "сушку". Однак у цьому випадку впав би не лише Су-24М, а й винищувач, що супроводжував його.

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