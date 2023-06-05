Стартує "бавовняно-плавлений" сезон, – Гуменюк заінтригувала подіями у Криму

У Криму "зламали" телеканали росіян й показали ролик від ЗСУ про майбутній контрнаступ. Та окупанти, гауляйтери і колаборанти на тимчасово окупованому півострові почувають себе позапланово.

Про це 24 Каналу заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що в Криму почався не той сезон, на який очікували росіяни.

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"Звісно, за плановим календарем в них зараз мав би розпочатися "курортно-плавальний" сезон, а насправді в них починається "бавовняно-плавлений" сезон. Тому тихесенько квітне "бавовна", тихесенько плавляться їх мрії", – наголосила Гуменюк.

Який сезон чекає на окупантів в Криму: дивіться відео

Що відбулося в Джанкої

У тимчасово окупованому Джанкої 4 червня було неспокійно. Там пролунали потужні вибухи. "Бавовна" завітала на аеродром. Росіяни заявили, що нібито "збили" 5 безпілотників над Кримом. А ще 4 – начебто "заглушили й посадили" завдяки РЕБ. Як повідомили окупанти, 1 БпЛА таки упав в Джанкої. Внаслідок цього вибиті шибки в приватних будинках та пошкоджені автомобілі. А ще один дрон, за даними ворога, нібито не вибухнув.

При такій нервовій ситуації хто ж не закурить. Практично всі,

– зауважила речниця ОК "Південь".

"Бавовна" в Криму