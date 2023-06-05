Стартує "бавовняно-плавлений" сезон, – Гуменюк заінтригувала подіями у Криму
У Криму "зламали" телеканали росіян й показали ролик від ЗСУ про майбутній контрнаступ. Та окупанти, гауляйтери і колаборанти на тимчасово окупованому півострові почувають себе позапланово.
Про це 24 Каналу заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що в Криму почався не той сезон, на який очікували росіяни.
Цікаво Це вже не приховати: як на окупованому Донбасі та в Криму все більше ненавидять Росію
"Звісно, за плановим календарем в них зараз мав би розпочатися "курортно-плавальний" сезон, а насправді в них починається "бавовняно-плавлений" сезон. Тому тихесенько квітне "бавовна", тихесенько плавляться їх мрії", – наголосила Гуменюк.
Який сезон чекає на окупантів в Криму: дивіться відео
Що відбулося в Джанкої
У тимчасово окупованому Джанкої 4 червня було неспокійно. Там пролунали потужні вибухи. "Бавовна" завітала на аеродром. Росіяни заявили, що нібито "збили" 5 безпілотників над Кримом. А ще 4 – начебто "заглушили й посадили" завдяки РЕБ. Як повідомили окупанти, 1 БпЛА таки упав в Джанкої. Внаслідок цього вибиті шибки в приватних будинках та пошкоджені автомобілі. А ще один дрон, за даними ворога, нібито не вибухнув.
При такій нервовій ситуації хто ж не закурить. Практично всі,
– зауважила речниця ОК "Південь".
"Бавовна" в Криму
- Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк раніше заявляла, що в Криму триває сезон "бавовни". Вона зазначила, що півостров має відчувати, що Крим – Україна.
- Гучно було і в Севастополі. Там 31 травня місцеві жителі скаржилися на звуки стрілянини та вибухів. Очевидці повідомляли, що чули постріли неподалік Стрілецької бухти. Там базується Чорноморський флот країни-агресорки. Також в тому районі є кілька військових частин, які відповідають за охорону берега. Стрільба була схожа на ту, коли щось збивають. Чули гучні "хлопки" й на вулиці Фадєєва. Натомість окупаційна "влада" повідомила, що гучні звуки – це нібито "навчальна стрілянина".
- Вибухи лунали в тимчасово окупованому Севастополі й 29 травня. Так званий "губернатор" заявив, що начебто російський флот проводив тренування протипідводно-диверсійного забезпечення. Мовляв, у місті нібито "все спокійно".