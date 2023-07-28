”Бавовна” була потужна: які військові об'єкти вже вдалося знищити в Криму

Упродовж липня на військових об'єктах росіян в тимчасово окупованому Криму почастішали різні вибухи. Особливо часто горіли склади з боєприпасами.

Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. За його словами, ці вибухи в Криму чітко демонструють, що усі військові об'єкти російських загарбників будуть знищені.

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Що вже вдалося знищити в Криму

Як наголосив Барієв, місцеві інформатори повідомляли, що вибухи поблизу селища Октябрське були дуже успішними. Там вдалося знищити склад з боєприпасами та зброєю. Також неподалік вибухало і біля нафтобази, однак туди буцімто не вдалося попасти.

Також досить успішними були вибухи в Джанкойському районі. Там теж вдалося знищити склади з боєприпасами, а також майстерню з ремонту військової техніки. Потужні вибухи лунали і в Роздольненському районі Криму. Однак там інформатори поки не надали конкретних даних.

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Також російські окупанти продовжують використовувати Кримський міст для перекидання техніки. Однак загалом логістика там дещо ускладнена.

Були вибухи на Кримському мосту. Однак вони все одно продовжують накопичувати техніку. Попри це, різні вибухи демонструють, що усі військові об'єкти окупантів в Криму будуть знищені, – зауважив Барієв.

Вибухи в Криму: коротко