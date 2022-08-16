Яким був склад боєприпасів біля Джанкоя: з’явилося відео, зняте до "бавовни"

У мережі показали майданчик зберігання боєприпасів на станції Азовська між селищами Майське і Азовське Джанкойського району.

Очевидці показали, як виглядав майданчик зберігання боєприпасів на станції Азовська під Джанкоєм до того, як там виникла "бавовна".

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Окупанти навіть не намагались приховати техніку

Ящики із боєприпасами зберігалися просто неба. Також там була стоянка техніки, зокрема РСЗВ "Град". Повз боєприпаси та техніки постійно проїжджали потяги. Люди знімали усе на відео просто з вікон і, звісно, поширювали між собою.

Після вибухів під Джанкоєм пошкоджена залізниця

Зранку 16 серпня поблизу Джанкоя прогриміли вибухи. Були "прильоти" у склади боєприпасів біля Джанкоя, також була пожежа на трансформаторній станції біля залізниці. Крім цього, було влучне попадання по військові частині росіян в Азовському.

Згодом стало відомо, що внаслідок вибухів під Джанкоєм пошкоджена й сама залізниця. Наразі рух потягів зупинено. Тепер окупанти не зможуть перекидати свою техніку з тимчасово окупованого Криму у Херсонську область принаймні доти, доки не полагодять залізницю.

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